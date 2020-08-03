台灣民眾黨順利召開大會、挺過「滅黨」危機　主席柯文哲仍面臨嚴峻挑戰

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣民眾黨黨員大會，2日下午在桃園國立體育大學綜合體育館順利成會，挺過「自滅」危機。這個以立院「不分區」立委為主體的政黨，未來挑戰是如何奪下縣市首長或議會席次，即透過空優支援空降、再以陸戰先鞏固新據點。

台灣民眾黨去年(2019年) 8月6日創立，今年初的立委選舉獲政黨票158萬餘票，順利在國會取得5立委席次；度過立法院第一個會期後，首先迎來的是外傳黨員大會恐因報名出席人數不足的「自滅」危機。

民眾黨黨員大會，2日下午在桃園市龜山區國立體育大學綜合體育館登場，同時也為民眾黨高雄市長補選候選人吳益政（前）造勢。中央社

2日舉行的黨員大會，出席黨員人數備受外界關注。中央社引述民眾黨發言人蔡峻維下午表示，經盤點黨員人數約1.1萬人，扣除重複、資訊錯誤超過1500人，實際黨員人數低於1萬，民眾黨中評會7月30日認證過的黨員人數為8068人。

確切黨員人數部分，蔡峻維說，必須加上原先失聯但現場報到的人數才能確定。

民眾黨黨員大會下午表決「黨員代表大會」為黨最高權力機關的黨章修訂案；投票結果，同意票為4668人，主席柯文哲宣布，同意票達出席人數5141的2/3，章程修訂案通過。

至於修訂章程的後續備案處理，由於召開黨員大會不需事先向政黨主管機關內政部報備，若涉及修改章程等決議，只需在舉行完後，將黨員簽到名冊、議程、表決結果等資料上報，內政部會審核資料內容是否符合政黨法與相關法規的規定。

就2日的黨員大會結果看，出席人數達5000餘人(現場出席2687人、委託書近2600)，占有效黨員人數一半，並完成修改黨章，賦予黨選出黨員代表及中央委員的義務責任；根據民眾黨規劃，黨代表大會擬於今年底召開，亦即12月之前需選出黨代表。

儘管跨過滅黨危機，民眾黨黨員卻對未來憂心忡忡。會中黨員發言踴躍，包括遭藍綠夾殺、網軍攻擊等壓縮民眾黨發展空間；還有黨員擔心民眾黨未收黨費「太佛系」，間接導致浮濫入黨，不利未來成立地方黨部與黨工招募。

此外，更有黨員直言立委蔡壁如「集權」，希望把權力下放給黨秘書長謝立功；現場論點百花齊放，主席柯文哲、蔡壁如等立委則在台上點頭回應、逐一筆記。

黨主席柯文哲表示，台灣目前面臨藍綠惡鬥、派系分贓，有必要展開「第二波寧靜革命」，目標建立共融社會、實踐國家治理。

柯文哲表示，過去，民主前輩推翻萬年國會，推動總統民選，建立台灣主體意識，這是台灣第一波寧靜革命。但目前政治派系分贓、藍綠惡鬥，導致國家空轉，必須展開「第二波寧靜革命」，也就是「建立共融社會、實踐國家治理」。

柯文哲表示，關於建立共融社會，他期盼民眾黨團持續在立法院扮演示範角色，在法案和議題上可與不同政黨、不同委員合作，以合作取代對抗。

2日大會中黨員的諍言，是對發展路線的焦慮。民眾黨若想在政壇有一席之地，眼前戰役是2022年地方縣市長與議員選舉需有斬獲；不過，地方型兵團作戰需有經驗的兵將方能成事，這又是民眾黨的弱項。

民眾黨此次除投入高雄市長補選，其他里長、鄉鎮長等小範圍補選也都派員參戰，組織部召集人、立委蔡壁如就曾形容，這是希望透過參與補選來「以戰養戰」，既培養黨內能戰人才，也趁機打響知名度。

依此「借地開花」策略看，還需主帥柯文哲的個人魅力，號召出在地義勇軍願加入空降軍；而號召力又需有正當性做支撐，即立院5席立委要能有讓人印象深刻的「代表作」法案。

民眾黨現階段挑戰是，黨主席柯文哲的選舉外溢效果有限，「柯粉」不見得會埋單其他民眾黨公職，具體拉抬戰術需調整；立院黨團除「代表作」外，亦需思考如何將議題與地方做結合，形成空陸一體作戰氛圍與氣勢。

台灣民眾黨慶祝成立週年暨黨員大會2日登場，黨主席柯文哲（前中）表示，台灣目前面臨藍綠惡鬥、派系分贓，有必要展開「第二波寧靜革命」，目標建立共融社會、實踐國家治理。中央社