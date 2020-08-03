台北西門町後街文化祭齊聚塗鴉、DJ、滑板街頭流行　自由活力進駐電影公園

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)「2020西門町後街文化祭」以「後街製造」為主題，邀請各方高手現場刷黑膠玩音樂、大型塗鴉創作、絹印創意等一系列體驗活動，每周末登場的月光電影院也將放映新銳導演作品，活動自即日起至8/29台北市電影主題公園舉行。

街頭文化是一種門派的藝術及創造力的展現，也是年輕人表達自我態度和傳遞訊息的文化，主要包含了塗鴉、饒舌嘻哈音樂、滑板、街舞。在西門町街頭藝術無處不在、轉角皆有驚喜，到處充滿著活力、自由的氣息，是一種展現自我個性的精神與藝術文化。

「後街製造」延續後街不畏冒險、表現自信的精神，並與在地單位合作，規劃多樣性活動，企圖擴大商圈中心客群的參觀範圍，帶領大家感受後街自由和大膽冒險的精神，進而一起聚集於後街、成長於後街，讓後街成為更豐滿的文化區域。

後街泛指昆明街以西，康定路以東，並與成都路、武昌街二段相連的區域，60年代美式文化開始興起，西門的街頭文化也開始慢慢成型，除了街舞，塗鴉、滑板、饒舌音樂，美式服飾也都影響著街頭文化，在西門街頭我們可以看見世界的縮影。



街舞表演體現後街青春熱情(圖/主辦單位)

8月每周三及每周六，有「台灣黑膠教父」之稱並致力推廣黑膠刷盤演出的DJ. Chicano簡光廷老師，一步步教大家認識設備、接歌、創作個人Mix作品；擅長廢材再生創作的塗鴉藝術家Vastar傅星翰，帶領大家學習運用噴漆及各式媒材，進而創作自己的塗鴉名；資深舞蹈團隊90's bboyz，讓大家接觸四種最盛行的街舞舞風，啟發大家對街舞的潛力，以及位處西門後街的專業滑板團隊Delta Skate Supply，將引領大家學習操控滑板的技能。

每週六晚上7點登場的月光電影院，以「新鮮製造」為題，放映電影有《街頭風雲》、《離巢》、《午夜陶德》、《洞兩洞六》等新生代導演作品，最後一天還特地與剝皮寮歷史街區「剝剝看電影」合作放映《拉格朗日什麼辦法》、《釣客》兩部新銳導演的影片，《釣客》導演鍾侑霖也將來到現場分享電影拍攝的趣事，歡迎大家一起來場浪漫的戶外電影約會。

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