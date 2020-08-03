輕颱哈格比強度增強　全台灣16縣市豪雨、大雨特報　台東往返綠島船班取消

更新時間：2020-08-31 11:35

初稿時間：2020-08-31 9:30

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）根據最新氣象資料顯示，第4號颱風哈格比中心上午11時30分在基隆東北東方約 150 公里之海面上，向西北轉北北西移動，其暴風圈已進入台灣東北部海面及北部海面並構成威脅。預計此颱風強度有稍增強且暴風圈有略擴大的趨勢。

受到颱風外圍環流影響，氣象局上午11時35分發布大雨即豪雨特報。

大雨特報地區：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣。

豪雨特報地區：基隆市、台北市、新北市、桃園市。

第4號颱風哈格比（HAGUPIT ）上午8時約在宜蘭的東方約 180 公里之海面上，受到外圍環流影響，今（3）日西半部、東北部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨。氣象局預測哈格比有增強的趨勢。

根據中央氣象局資料顯示，輕颱哈格比今日上午8時的中心位置在北緯 24.8 度，東經 123.5 度，以每小時21公里速度，向北北西進行。哈格比中心目前在宜蘭東方海面，其暴風圈已進入台灣東北部海面及北部海面並構成威脅。預計此颱風強度仍有稍增強的趨勢。

各地高溫約攝氏32到34度，台東地區因西南風沉降增溫有焚風發生機率。

受到哈格比颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，今日桃園以北、苗栗、臺中、嘉義以南地區及南投山區有局部大雨發生的機率。東半部(含綠島、蘭嶼)、基隆北海岸、西南部、恆春半島沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生，桃園以北沿海地區、基隆北海岸、綠島、蘭嶼及馬祖將有9級左右強陣風氣象局提醒東北部海面及北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

大雨地區包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣。

另外，由於風浪過大，台東往返綠島船班今天全部取消，4日以後的船班再視當天風浪影響的程度，由船長決定是否開航。

台東往返蘭嶼部分，原訂上午6時30分「恆星號」及7時「綠島之星3號」開往蘭嶼的航班取消。航港局東部航務中心表示，富岡往返蘭嶼今天部分停航，即開航4航次、停航4航次。