〈時評〉悼念李前總統登輝先生

「山頂郎」自建國中學初中部起就站在國民黨的對立面，因此台灣的選舉從來就拒絕投票給國民黨候選人，當然也沒投票給李登輝。

李登輝自1988年繼任［中華民國］總統和國民黨主席，做了些改革，拔除國民黨威權遺留的黨、政、軍頭頭、修憲，引導台灣走上民主之路。1996年台灣第一次直接民選總統，「山頂郎」明知不可為而為之，參與了代表民進黨的彭明敏教授的助選團，而李登輝在那次的大選、高票當選總統，完成重大的民主初步。2000年，代表民進黨的陳水扁當選總統，李登輝完成和平的政權移轉，台灣政黨輪替成功。世界主要民主國家的媒體報導李登輝對台灣民主的貢獻，並尊李為「民主先生（Mr. Democracy)」。

「山頂郎」雖然不投票給李登輝，但尊敬他對台灣做出不可抹滅的貢獻，並尊李前總統為「台灣民主之父」。2003年台聯成立，李前總統贊助台聯辦理募款餐會，餐會中拍賣藝術品，壓軸的畫作是李前總統擁有的台灣名畫家張萬傳的<魚>。經過幾度競標，最後由熱血愛台的「山頂郎」標得。2003年12月5日「山頂郎」到位於淡水的「群策會」和李前總統會面，諾大的會客廳，兩人面對面交談。李前總統問起我經營的電子業當時的狀況，我起頭概述業界和公司業務狀況。不到5分鐘，李前總統侃侃而談他對台灣當時電子業的認知，並提供他認為應該調整的觀點。兩人會談約20多分鐘，臨別時，李前總統致贈幾本群策會出版，他親自簽名的書給「山頂郎」。歸途中，「山頂郎」驚訝當時已經80多歲的登輝伯頭腦還那麼清楚又健談，身體一定很健康。感謝台灣有他，台灣人終於走出悲哀，建立信心認定台灣已經是一個獨立自主的國家。

7月30日晚上，「山頂郎」驚聞李前總統蒙主寵召，悲痛難以自己。安息！R.I.P.!

以下是李前總統生前最愛的歌曲：千の風になって／化作千縷微風（新井満）

影片源自：NTU Chorus 台大合唱團 youtube