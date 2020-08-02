過去3年共149外國專才歸化台灣　教育領域最多

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）根據內政部統計，自我國於2016年底修法吸引國際人才留台以來，已有149位不同領域的外國高級專業人才歸化台灣籍，成為「正港的台灣人」，而其中又以教育領域最多。

內政部今（2）日透過新聞稿表示，外籍高專人才歸化人數逐年攀升，過去三年間已有來自五大洲149名外國專才歸化為台灣籍，其中以教育領域65人最多，經濟領域及醫學領域各24人居次。

根據內政部統計，歸化的外籍專才以青壯年人士居多，平均年齡50歲，又以40至44歲年齡組28人居冠，45至49歲及55至59歲年齡組各27人居次，最年輕的則僅32歲。

另從國籍來看，以美國籍38人最多，其次為馬來西亞37人。洲別則以亞洲61人最多，佔百分之40.9，除馬來西亞外，亦有泰國、印尼、越南，以及印度等國家；其次是來自美洲者46人居次，佔百分之30.9。

內政部提及，歸化為我國籍的外國專才，大部分居住在六都，有121人，佔總人數百分之81.2，而六都當中又以居住在台北市的人最多，達53人，佔比百分之35.6。

內政部表示，依《國籍法》第9條規定，中央目的事業主管機關推薦科技、經濟、教育、文化、藝術、體育，以及其他領域的高級專業人才，在審查會審核通過後，即可在免喪失原有國籍情形下歸化我國。

而自2018年10月起，政府更簡化取得我國身分證的程序，可在戶政事務所同時申請歸化國籍，辦理後續的居留、定居，以及設立戶籍等手續，另外籍人士若持高專梅花卡歸化，申請時無須提出推薦理由書，也無須召開審查會審查，提供便捷的歸化程序。

內政部表示，將持續研議相關優惠條件，讓更多熱愛台灣的外國人才成為正港台灣人，也使得這些不同領域的專業人才，為我國產業及文化帶來更多元的樣貌。