寒假返鄉培力 大馬新二代用AI創新母親家鄉美食

今年移民署舉辦「109年新住民及其子女海外培力計畫」寒假梯次,在眾多獲選的計畫之中,母親來自馬來西亞的新二代女高生陳翎的成果報告,令人眼睛為之一亮。仍在就讀景美女中的她,將AI(Artificial Intelligence,縮寫為AI)人工智慧運用於辨識,並創新改良母親家鄉特色料理,令評審印象深刻,成為五組優選者之一,由臺北市服務站主任蘇慧雯頒發獎狀及5000元禮券給予鼓勵。

吉蘭丹野菜飲食探究之旅

陳翎的母親來自馬來西亞東北部:吉蘭丹。此地靠近泰國邊界,當地料理融合了泰式、馬來以及華人美食之特色,形成獨一無二的多元飲食文化。其中米食在吉蘭丹是各族群共同之主食,因而也形成各式特色的野菜飯。陳翎在這趟旅程也學到如何製作吉蘭丹傳統美食:野菜飯。首先將各類野菜榨成汁,與白米一起烹煮,再配上自製的竹筴魚鬆及椰鬆,最後將成品置於香蕉葉上,香氣誘人,令人食指大動。陳翎說,野菜飯是一道健康又美味的料理,同時也蘊含了智慧。在雨季時,當地居民會使用熱性去濕的野菜烹煮米飯;在夏天氣候炎熱時,則會運用涼性的野菜入飯,既養生又安心。

運用AI人工智慧,辨識吉蘭丹特色料理

陳翎在這次的探尋之旅中,最大亮點莫過於運用AI科技,辨識相似的傳統菜餚。野菜拌飯為吉蘭丹特有料理,將本地現有的香草集合成有療效的藥草飯,並混合五、六種新鮮蔬菜,清爽又具療效,而且還會依據氣候調整成分,夏天退火、冬天進補。野菜拌飯製作過程看似簡單,實則複雜,因為其成分調配需多達五十種以上之香草,需要豐富的料理經驗與知識才能辨識其組成配料。

陳翎使用YOLO軟體 (You only look once,簡稱Yolo 是物件偵測的類神經網路電腦應用技術,可即時辨識物體類別軟體),直接在電腦建立資料庫,例如她把拍攝野菜飯及野菜拌飯的影片轉換成照片,並準備了遠、中、近景共600多張照片,標示兩種相似的菜餚去執行辨識區塊,並製作成辨識資料庫,再讓電腦去跑其他辨識照片,經過長時間的電腦訓練運算後,辨識成功率達80%至100%。

融合臺灣特色,創造新風味

陳翎回到臺灣後,想到可以製作出屬於臺灣特色的野菜飯,推廣母親家鄉的特有料理。雖然以AI掌握了成分的秘密,但在臺灣要製作出一模一樣味道的料理相當困難,因為臺灣並沒有吉蘭丹土生土長香草、菜。透過這次的探尋之旅後,陳翎靈機一動,不如嘗試融合深具臺灣特色的青草食材,烹煮米飯,成為臺灣版本的特殊野菜飯,創造嶄新的飲食方式!這種借用不同文化的概念,進行創新改良,其精神實屬難能可貴。

移民署對新二代之培育不遺餘力

移民署新住民及其子女海外培力計畫已培育許多擁有多元文化背景的新二代,並持續鼓勵新二代利用寒暑假回到父或母的母國,進行文化、語言的探索學習。本次寒假海外培力計畫已於7月25日在內政部全球資訊網、移民署全球資訊網及新住民培力發展資訊網及活動臉書粉絲專頁辦理線上成果發表,歡迎大家一同上線觀看這些回鄉的新住民及新二代,如何感受自己的故鄉,學到多元文化及經驗,將來貢獻臺灣。

訊息來源:移民署臺北市服務站

(新聞轉載自新住民全球新聞網)