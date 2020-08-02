跨國銜轉生如何融入臺灣 青年志工站用「新」教環保

說明：短短五天的營隊活動中，孩子和志工間的感情就非常深厚與不捨，孩子也表達隔年會再參加。（照片來源：教育部） 說明：短短五天的營隊活動中，孩子和志工間的感情就非常深厚與不捨，孩子也表達隔年會再參加。（照片來源：教育部）

「跨國銜轉生」指的是在國外長大、轉學回臺灣就讀的新二代孩子，在母語不是中文，也不了解臺灣風土民情的情況下，融入臺灣社會往往是很大的挑戰。中壢為全臺新二代人口最多的鄉鎮，由青年發展署桃連青年志工服務站中原大學與台灣新住民萌芽協會合作的「我行我塑」營隊，即以透過青年志工們精心安排的活動，協助跨國銜轉生的孩子們認識正確的環保觀念。

「難學的不是中文，是異鄉的潛規則。」專門輔導新二代融入臺灣社會的新萌芽發展協會理事長陳暐傑說，當跨國銜轉生剛來到臺灣時，他們面對的不只是語言上的隔閡，還有各種文化上的差異，而衛生及環保觀念也是其中之一。因銜轉生的原生國家與臺灣資源回收的習慣不盡相同，為期五天的「我行我塑」營隊，志工們透過戲劇與舞蹈、手作課程等，讓小朋友在遊戲的過程中建立環保觀念。

「我以前其實也不知道瓶蓋要丟一般垃圾。」志工陳宣穎說。在營隊正式開始前，環保志工們經過了五天的培訓，學習怎麼與小朋友互動、增進對新住民的認識，並邀請專業講師來教導環境知識，不只是在教小朋友，這群志工們其實自己也在學習。參加活動的志工大多是來自中原大學服務學習種籽團，中原大學本身與新萌芽協會合作多年，除了環保營隊外，還有課後輔導團隊。

「我現在知道吃飯前要先洗手，也知道垃圾不能隨便丟地上了！」今年12歲，剛來臺灣八個月的弟弟笑著說。營隊的戲劇、課程每年都會安排不一樣的內容，另一位同樣年紀的小朋友今年已經是第三次參加。活動最後一天的成果發表前，小朋友們帶著自己畫的邀請卡，到中原大學校園裡去邀請民眾參加發表會，有些較為害羞、不敢表達的孩子，透過這樣的方式建立自信，與陌生人互動。

「原本以為跟他們在語言溝通上會有一些問題，但活動真的開始之後發現，其實他們沒有我們想像中的不一樣，就是一般的小朋友。」志工陳宣穎說。跨國銜轉生沒有什麼不同，一樣是臺灣人，一樣是小朋友，只是透過這個活動讓他們更了解臺灣的習慣，志工們也因為要教導小朋友自己變得更好，更以身作則。

訊息來源：教育部

(新聞轉載自新住民全球新聞網)