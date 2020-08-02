金山光雕投影藝術展朱銘美術館登場　台灣味雞尾酒派對嗨翻父親節

金山光雕投影藝術展系列活動已起跑(圖/主辦單位) 金山光雕投影藝術展系列活動已起跑(圖/主辦單位)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導) 朱銘美術館和新北市農業局攜手在金山三處景點打造藝術展，周六夜晚更推出呼應在地特色的「光雕秀」，自即日起至8/31登場。

金山光雕投影藝術展以「光，和＿＿作用」為題，四大展區邀請20名藝術家結合地景特色打造裝置藝術，遍佈於朱銘美術館、櫻花公園、磺港魚路古道起點及中角灣國際衝浪基地，已於昨(1)日正式開幕。

其中，「浮光」展區位於中角灣國際衝浪基地，由8位藝術家打造，展出7件作品及周六夜專屬的沉浸式光雕體驗展演；8/8將舉行「浮光之夜」，為一場由並蹦俱樂部團隊舉辦充滿台灣味的雞尾酒派對；沉浸式光影展演將於每週六晚間7點至9點，每10分鐘輪播1次。

值得一提的是，《 生態系水色光場》油水藝術家白油 BIO 與手碟音樂家 Angus Lee，在朱銘美術館的生態池裡，用油墨和手碟，掙扎、練習、回 歸，成為細胞裡顫抖的胚胎。他們用光還有水培養生命，創造了分裂與融合的時空，利用投影、燈光特效和音樂，展開光和生態間的對話。

主辦單位也揭曉玩法攻略和接駁車資訊，每周六將提供免費接駁車服務，前50名分享還可和親友免費參加「夜宴─晶瑩展」手作活動，詳情請前往粉絲專頁或官網查詢。

活動時間：8/1-8/31，每周六（8/1、8、15、22、29）晚間七點有光影演出。

★活動地點：朱銘美術館、櫻花公園、磺港魚路古道起點及中角灣國際衝浪基地。

★每周六提供免費接駁車



(圖/主辦單位)