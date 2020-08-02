姪子涉收賄　台灣總統府秘書長蘇嘉全請辭獲准

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）民主進步黨籍立法委員蘇震清因涉嫌收賄現已遭檢方聲押禁見，他的叔叔、同時也是現任總統府秘書長蘇嘉全今（2）日上午以「個人因素」向總統蔡英文請辭獲准，並透過聲明強調自己的清白。

蘇嘉全今日透過聲明表示，「近期嘉全屢遭惡意抹黑，以及家族成員所涉事件影響，造成蔡總統的困擾，嘉全深感不安與抱歉。」蘇嘉全提及，為了「不再讓蔡總統困擾」，也讓檢調秉持司法精神偵辦，他宣布自即日起辭去總統府秘書長一職。

總統府則表示，蘇嘉全因個人因素主動向蔡總統請辭，蔡總統表示尊重並准予辭職。秘書長一職將由副秘書長劉建忻暫代。

蘇嘉全也強調，自己從政30多年來，無論擔任哪一項職位都謹守分際清廉坦蕩，然而近來外界的抹黑污衊或扭曲事實，是對他惡意的人格謀殺，他無法接受，「我與我的太太從未因任何貪瀆案件受到偵辦或起訴，因為清白是我的第二生命，我誓死守護。」

蘇嘉全也提及，自今年5月獲邀在蔡總統第二任期擔任總統府秘書長的職務起，他內心始終抱持著戒慎恐懼的態度，全力扮演好幕僚長的角色，希望能夠為蔡總統分憂解勞，現在他自請辭職，仍舊感謝蔡總統的厚愛與提攜。