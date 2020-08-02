夏日戲水應注意　台灣內政部：上半年255人不幸溺斃

全台持續高溫炎熱，自暑假開始以來，大小溪流都可見不少人潮戲水消暑 全台持續高溫炎熱，自暑假開始以來，大小溪流都可見不少人潮戲水消暑 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）炎炎夏日且正值暑假期間，許多人會選擇到海邊、溪邊等地戲水，清涼一「夏」，然而溺水意外也因此層出不窮，根據內政部統計，光是今年上半年就有將近400名民眾遭遇溺水事故，且每10人就有六人不幸溺斃，內政部呼籲民眾，從事水域活動時，應選擇合法有救生設備與救生人員的地點，才能減少風險。

內政部昨（1）日透過臉書表示，根據統計，今年6月底前全台溺水事故累積383人，死亡人數高達255人，平均每10人遭逢溺水意外，就有六人不幸喪命。

而2019年全台溺水事故人數有948人，現正值暑假，赴海邊或溪邊的民眾很多，下半年溺水事故數字恐持續攀升。

內政部因而呼籲民眾戲水應以自身安全為優先考量，切勿認為自己游泳能力好，而輕忽戲水環境的安全，逞強從事危險的水上活動。內政部也提出「防溺10招」指引，期盼民眾多一分準備，才能少一分危險。

一、戲水地點需合法，要有救生設備與人員

二、避免做出危險行為，不要跳水

三、湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心

四、不要落單，隨時注意同伴狀況位置

五、下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水

六、不可在水中嬉鬧惡作劇

七、身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳

八、不要長時間浸泡在水中，小心失溫

九、注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水

十、加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆

此外，內政部提醒，如發現有人溺水，應以「救溺先自保」的原則，採行叫、叫、伸、拋、划的「救溺5步」，才不致讓自己也遭遇危險。

一、 叫：大聲呼救

二、 叫：呼叫119、118、110、112

三、 伸：利用延伸物（竹竿、樹枝等）

四、 拋：拋送漂浮物（球、繩、瓶等）

五、 划：利用大型浮具划過去（船、救生圈、浮木、救生浮標等）