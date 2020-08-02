美國白宮、日本駐台代表告別李登輝！台灣外交部：共59國322名政要弔唁

台灣前總統李登輝日前辭世，外交部表示共計59國322名政要元首表達哀悼及慰問之意。(圖/中央社) 台灣前總統李登輝日前辭世，外交部表示共計59國322名政要元首表達哀悼及慰問之意。(圖/中央社)

(台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導) 台灣前總統李登輝日前辭世，外交部表示共計59國322名政要元首表達哀悼及慰問之意。

李登輝7月30日辭世、享耆壽98歲，總統蔡英文決定在台北賓館設置追思會場，將對外開放至8月16日，開放時間為上午10時至下午5時，日本駐台代表泉裕泰也於昨(1)日親赴會場。

外交部發布新聞稿表示，繼31日陸續接獲美國白宮及國家安全會議、帛琉總統、聖克理斯多福及尼維斯總督、中美洲銀行（CABEI）、中美洲議會（PARLACEN）、中美洲統合體(SICA)等多國及國際組織政要及友人弔唁，至1日下午止，共計59國322名政要、機構及友人向台灣表達誠摯慰問。

外交部說明，美國白宮及國安會於美東時間7月31日晚間分別透過聲明及官方推特對台灣首位民選總統辭世，表達最深摯悼念。聲明及推文中表示，李前總統帶領台灣從威權戒嚴體制轉型成為自由開放的社會，為亞太地區及世界樹立了以民為本治理的典範；同時讚譽「民主先生」是自由的擁護者，也是台灣自由開放社會的締造者，李前總統對民主理念及人權尊嚴的奉獻將永為世人懷念。



於1日新增重要友邦政要及領袖致哀者有：帛琉共和國總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr.）、聖克里斯多福及尼維斯總督席頓（Sir Tapley Seaton）、總理哈里斯（Timothy Harris）、巴拉圭外交部長里巴斯（Antonio Rivas）、史瓦帝尼外長札杜莉（Thulisile Dladla）、尼加拉瓜國會議長博拉斯 （Gustavo Eduardo Porras Cortés）等均以不同方式公開表達哀悼。



至於友好國家及國際友人方面，除日本駐台代表泉裕泰親赴台北賓館追思會場悼念外，多明尼加前總統費南德斯（Leonel Fernández）、南非前總統戴克拉克（Frederik Willem de Klerk）、中美洲議會議長德蕾翁（Nadia De León Torres）、中美洲統合體秘書長席瑞索（Vinicio Cerezo）、瓜地馬拉前總統）、 中美洲銀行總裁摩西（Dante Mossi）、中美洲暨加勒比海盆地國會議長論壇執行秘書里瓦士（Santiago Rivas）、厄瓜多前總統Rosalía Arteaga Serrano、厄瓜多國會第一副議長César Solórzano、美國亞利桑那州州長Douglas A. Ducey也分別以致函或在臉書、推特上推崇李前總統。

其他新增對台灣表達慰問的國家包括：阿根廷、厄瓜多、烏拉圭、玻利維亞、巴拿馬、巴西、智利、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭、義大利、土耳其、蒙古、韓國、菲律賓、英國、法國、德國、歐盟等國家及國際組織的友我政要、媒體、智庫等各界人士，也紛紛透過致函、致電、推特、臉書等不同方式傳達對李前總統的悼念與不捨。

外交部對於各國元首、閣員、國會議員、政要、國際組織及友人的慰問表示由衷感謝。台灣政府將持續發揚李前總統的民主自由理念，持續捍衛得來不易的民主制度，並與理念相近國家深化合作，協助維護以規則為基礎的國際秩序。