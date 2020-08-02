更新！颱風哈格比發海上警報　經濟部災害緊急應變小組二級備戰

颱風哈格比今(2)日發布海上颱風警報，經濟部上午開設風災二級災害緊急應變小組(圖/經濟部) 颱風哈格比今(2)日發布海上颱風警報，經濟部上午開設風災二級災害緊急應變小組(圖/經濟部)

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)第4號颱風哈格比今(2)日發布海上颱風警報，經濟部上午開設風災二級災害緊急應變小組，妥為應變。

更新 8月2日 11:30

根據最新氣象資料顯示，颱風哈格比中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向西北轉北北西移動，其暴風圈正逐漸朝台灣東北部海面接近，對台灣東北部海面及北部海面構成威脅。預計此颱風強度有稍增強的趨勢。

氣象局提醒，台灣東北部海面及台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

經濟部水利署日前預警整備召開視訊會議盤點各作業情形，要求各河川局及水資源局保持高度警覺及注意人員安全，提前做好防汛工作的各項介面串連以及最好的防汛準備，抽水機務必百分百妥善率，即時掌握颱風動態、降雨量，做好各項因應作業!

水利署表示，各所屬機關於預警整備旋即盤點油料及備品，進行各式閘門、發電機、抽水站、軟硬體設施、營運管理系統、上游濁度監測站、放水警報廣播等檢查、由工務所督促廠商加強防汛整備，依防汛計畫成立防汛搶險隊，備妥防汛措施，預為安排調度防汛人力、器材及機具設備，各單位並確認回報完成所有整備工作。



(圖/氣象局)

首次發稿 8月2日 9:35

第4號輕度颱風哈格比已於1日晚間形成，今(2)日發布海上颱風警報，明日將最接近台灣，有局部大雨或豪雨發生的機率。

根據最新氣象資料顯示，第4號颱風哈格比（HAGUPIT）中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向西北轉北北西移動，其暴風圈正逐漸朝台灣東北部海面接近，對台灣東北部海面及北部海面構成威脅。

氣象局說明，哈格比颱風目前為輕度颱風強度下限，由於大氣及海洋條件仍有利颱風發展，預估未來強度有稍增強且暴風圈有略擴大的趨勢。

氣象局強調，已於今(2)日清晨 5 時30 分發布海上颱風警報，今深夜至明(3日) 白天將是哈格比颱風相對最接近台灣的時候，隨著颱風接近，目前台灣東半部、 西南部、基隆北海岸沿海及澎湖、馬祖已有長浪發生，明日台灣附近各海面風浪也將明顯增大。

天氣方面，今日除了迎風面基隆北海岸及東半部地區受颱風外圍雲系影響有局部降雨外，西半部地區大多以午後雷陣雨的型態為主，明颱風最為接近，西半部及東北地區易有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率， 4日颱風遠離，但台灣受低壓帶影響，天氣仍不穩定。

氣象局也發出高溫特報，受到外圍環流沉降影響，天氣高溫炎熱，今日中午前後台北市、新北市及桃園市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

(圖/氣象局)