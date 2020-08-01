中國「抖音」抖出國安疑慮 川普擬下令美國全面禁用

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）快速竄紅的中國短影音社交軟體抖音（海外版為TikTok）因國安疑慮遭美國盯上，總統川普（Donald Trump）7月31日宣布，不排除全面禁用。

CNN報導，川普在空軍一號上向記者透露，可能會動用緊急經濟權力法或行政命令，禁止抖音在美國營運。他強調自己有此權力，但尚不清楚此封殺令在法律上是否站得住腳。

原先川普政府打算迫使抖音母公司字節跳動（ByteDance）脫售美國業務，微軟（Microsoft）傳出有意接手，併購TikTok，但若禁令付諸執行，此一併購案勢將破局。

2017年才「出道」的抖音，這些年來在歐美大受歡迎，成為第一個在國外走紅的中國社群軟體，其來勢洶洶，被臉書（Facebook）與Snapchat視為勁敵。數據公司Sensor Tower統計，光是今年1至3月，下載次數就高達3億1,500萬次，是有史以來單季下載數最高的應用程式。

然而，批評者指，用戶資料可能會落入中國政府手中，影片也可能遭到審查。抖音則一再辯稱資料並未儲存於中國，也不會應當局要求交出資料。美聯社指，為了「洗白」，該公司甚至特意雇用了前迪士尼高層Kevin Mayer為新任執行長，以示與中國母公司脫鉤之決心。

近來與中國齟齬不斷的印度，也於上個月宣布禁用59個中國開發的apps，其中就包括了抖音，原因同為隱私疑慮與國安威脅。

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