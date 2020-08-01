台灣立委涉SOGO收賄案 時代力量黨主席徐永明遭停職

台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，調查局1日複訊後聲請羈押蘇震清（上排左起）、廖國棟、徐永明、陳超明（下排左起）、趙正宇5名現卸任立委。 台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，調查局1日複訊後聲請羈押蘇震清（上排左起）、廖國棟、徐永明、陳超明（下排左起）、趙正宇5名現卸任立委。 (來源 中央社)

時代力量黨主席徐永明涉嫌收賄介入SOGO經營權之爭。時代力量今(1)日表示，決策委員晚間召開臨時決策委員會，會中決議即日起停止徐永明及副秘書長林鈺傑的職務，並推選時代力量黨團總召邱顯智為代理黨主席。

台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，昨天指揮調查局約談6名前後任立委等63人，今天複訊後聲請羈押蘇震清、廖國棟、徐永明、陳超明、趙正宇5名現任與卸任立委，及前太流公司負責人李恆隆等人並禁止接見。

時代力量晚上發布聲明指出，徐永明及副秘書長林鈺傑，於第9屆立委及助理期間之職務，因SOGO行賄案被列為調查對象，經檢調約談後林鈺傑以新台幣10萬元交保，徐永明由北檢檢察官聲請羈押禁見，此刻正由台北地方法院審理中。

時代力量指出，決策委員晚間召開臨時決策委員會，會中決議即日起停止徐永明及林鈺傑的職務，並推選邱顯智委員為代理黨主席。同時撤換原擔任紀律委員的林鈺傑，並請其到場說明。時代力量依黨內程序將全案送交紀律委員會，並依紀律規章處置，儘速展開調查處理。

針對涉賄案，國民黨文傳會主委王育敏受訪表示，若法院裁定羈押禁見，將盡快召開考紀會將涉案的黨籍立委陳超明、廖國棟停權；但若未裁定羈押禁見，再看後續情形，若有涉違反黨紀，再做後續討論與處理。

國民黨立法院黨團總召林為洲、民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱受訪時均表示，尊重司法調查，毋枉毋縱，追查到底。

稍早報導：

立委涉收賄案 時力副秘書長10萬元交保

北檢偵辦立委涉嫌收賄案，漏夜偵訊6名前後任立委等63人，今(1)日諭令時代力量副秘書長林鈺傑新台幣10萬元交保、徐永明助理李承值5萬元交保、統領百貨總經理翁華利200萬元交保。

此外，已獲交保的主要被告與金額還包括，前立委陳唐山新台幣50萬元，陳超明辦公室主任梁文一10萬元，陽明山國家公園管理處長劉培東5萬元。另外，趙正宇、徐永明、蘇震清、廖國棟、陳超明等前後任立委複訊中。

翁華利委任律師表示，翁沒有接觸立委，也不認識檢察官所指的立委，對於被查辦覺得很冤枉，本案偵辦純粹是政治因素，與法律無關，翁不可能擔任白手套。

交保業者包括前太流公司負責人李恆隆的姐姐李秀峰50萬元；涉嫌行賄趙正宇的殯葬業者鍾克信100萬元，殯葬業者陳明瀚30萬元。

檢調調查，李恆隆涉嫌透過郭克銘等人，行賄立委陳超明、廖國棟、蘇震清、前立委陳唐山、徐永明數十萬至上千萬不等金額，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權；立委趙正宇則涉嫌收賄，護航殯葬業者。

台北地檢署昨天由7名主任檢察官、27名檢察官帶隊，指揮調查局各處站兵分65路搜索，並約談陳超明、趙正宇、廖國棟、蘇震清、陳唐山、徐永明及助理，李恆隆等業者共63人到案，並在趙正宇家中查扣920萬元現金。

立委涉收賄案 陳唐山50萬交保 徐永明陳超明說沒收賄

檢調偵辦立委涉收賄案，昨(31)日約談6名前後任立委等63人，陸續移送北檢複訊。檢察官今天凌晨諭令陳唐山50萬元交保，立委陳超明、前立委徐永明被問到是否受賄，均回答「沒有」。

立委蘇震清在清晨7時許抵達北檢，面對媒體詢問是否收賄，僅提醒記者「小心」，未做回應。

檢調調查，前太流公司負責人李恆隆涉嫌透過郭克銘等人，行賄立委陳超明、廖國棟、蘇震清、前立委陳唐山、徐永明數十萬至上千萬不等金額，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。

檢調另查出，陳姓、鍾姓業者為了將旗下公司位於新北市金山區的一塊土地，自陽明山國家公園管制區劃出，並變更為殯葬用地，涉嫌透過郭男行賄立委趙正宇，希望透過趙正宇利用職務向內政部營建署施壓。

北檢昨天由7名主任檢察官、27名檢察官帶隊，指揮調查局各處站兵分65路搜索，並約談陳超明、趙正宇、廖國棟、蘇震清、陳唐山、徐永明及助理、業者等63人到案，並在趙正宇家中查扣920萬元現金。

調查局深夜陸續將涉案前後任立委及辦公室主任、助理、證人移送台北地檢署複訊。檢察官凌晨諭令陳唐山50萬元交保。85歲的陳唐山離開北檢時緩步離開，面對媒體詢問不發一語。

另外，涉及趙正宇案的陽明山國家公園管理處長劉培東則獲5萬元交保；李恆隆姐姐、也是他的帳房李秀峰，由檢察官諭令50萬元交保。

趙正宇、廖國棟被移送時，分別持衣物遮臉，未回答媒體詢問。陳超明、徐永明到達北檢時受訪均表示，自己沒有收賄。