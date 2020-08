白宮發聲明：李登輝擘劃台灣民主是耀眼典範

前總統李登輝台北時間7月30日晚間辭世。美國白宮發言人今天發出聲明表示,李前總統是台灣現代民主體系的擘劃者,他以民為本的治理在今日對區域與世界而言是一個耀眼典範。

白宮發言人將聲明電郵給台灣外交部。聲明裡寫道:

白宮國安會今天稍早透過官方推特致哀,並表示「民主先生」是自由的擁護者,也是台灣自由開放社會的擘劃者。「民主先生」是美國媒體「新聞週刊」(Newsweek)在1996年雜誌封面故事給予李登輝的封號。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)昨天也發表聲明悼念李登輝,並以「前台灣總統」尊稱。蓬佩奧表示,身為台灣首位民選總統,李登輝協助終結數十年威權統治,帶來經濟繁榮、開放與法治的新時代;李登輝在12年總統任內的大膽改革,對台灣能成為今日的民主燈塔扮演關鍵角色。

We offer our deepest condolences to the people of Taiwan and the loved ones of former President Lee Teng-hui, the first popularly elected leader of #Taiwan. “Mr. Democracy” was a champion for freedom and the architect of Taiwan’s free and open society.