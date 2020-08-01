【高雄市長補選政見發表會】 藍綠白聚焦統籌分配款 李眉蓁頻吃螺絲遭虧讀稿機

圖左為國民黨參選人李眉蓁、中為民進黨參選人陳其邁、右為民眾黨參選人吳益政（右） 圖左為國民黨參選人李眉蓁、中為民進黨參選人陳其邁、右為民眾黨參選人吳益政（右） (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）高雄市長補選將於8月15日登場，今（1）日下午2時30分舉行電視政見發表會，藍綠白三位候選人各抒己見，國民黨候選人李眉蓁略顯緊張，多次吃螺絲，民進黨陳其邁與民眾黨吳益政顯然有備而來，不過場面還算平和，並無太多針鋒相對。

挾著三屆市議員問政經驗的李眉蓁，稱自己最了解基層需要，她提出四大政見主軸，包括做好基本功、建設繼續衝、減債加薪水與生活好輕鬆。路平、燈亮、水溝通，托幼、校安、顧長輩，是她的基本功重點。建設願景則羅列十項高雄正進行中的建設，包括捷運、橋頭科學園區、鐵路地下化、亞洲新灣區開發等，務求如期完工。

減債部分，她砲轟民進黨執政20年，高雄花了3兆台幣，卻仍負債3,300億元。除了政府減債、人民加薪，她強調財政收支劃分法有必要修改，將統籌分配稅款的營業稅分配比例，由40%提高到50%，並吸引高附加價值科技業進駐高雄。此外，她在總結時開出了打造蘭姆酒產業的支票，以高雄優質甘蔗作為基礎，投入蘭姆酒市場，「金門有高粱、宜蘭有葛瑪蘭」，高雄也能開創酒莊經濟。

陳其邁指前市長韓國瑜任內，高雄失業率提高、零售業績下滑，他會以四大優先產業為軸，拉抬高雄經濟，分別為括產業轉型優先、就業機會優先、交通建設優先，與空污防治優先。此外，串聯台南與高雄的科技走廊、發展會展、文創、郵輪產業也是其施政重點。

至於令人頭疼的路平問題，陳其邁認為必須建立標準作業流程，從施工、監工到養護，由副市長組路平監委會，提升道路品質。他並回擊李眉蓁稱民進黨不重視高雄之說法，表示是國民黨立院黨團不斷針對前瞻計畫，但該計畫中就編列了補助高雄路平12億元的預算，並涵蓋了橋頭科學園區、高雄捷運、前鎮漁港升級等建設，也都代表中央重視高雄。

陳其邁總結時，不忘以網路流行語揶揄自己。對於網友說選舉像是一場苦戀，陳深有所感地表示，「這一路走來，像極了愛情。」

吳益政則提出了解決極端氣候、極端政治與貧富差距的三大訴求，必呼籲選民摒棄藍綠，選擇更適合的人選。他多次提出高雄負債問題，認為癥結還是在中央統籌分配款。若當選，將赴立院拜會各黨團，推動修改相關制度，讓高雄拿到應有的財源，財政自主才能推動建設。

吳益政也提出了因應熱島效應與改善市容的規劃。除了必須拓寬人行道以利種植樹木、減緩極端氣候的衝擊，人本交通與城市美學也是重點，將流行元素注入大眾運輸，從文創與環保角度投入公共建設，向國際城市借鏡，方能讓高雄變得更美更好。