台灣非傳統城市祭典「大溪大禧」登場　特展、市集、演唱會關聖帝君暖壽全球祈福

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)非傳統城市祭典「大溪大禧」系列活動由「與神同巡」今(1)日揭幕，並規畫特展、市集、展演等一路從早玩到晚的有趣活動，替關聖帝君暖壽的同時，也為全世界祈福。

以「一場跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典」重新定位傳統慶典的「大溪大禧」，由衍序規劃設計負責總體策展，今年於8月1日揭開序幕，展開為期13天的暖壽活動。

適逢疫情衝擊的2020年，「大溪大禧」秉持著祈求全境平安之心、大眾需要被療癒鼓舞之時，展開一場線上線下並進、別開生面的「關公online！」，讓關聖帝君的祝福無遠弗屆，分享一年一度的平安福氣。

從「關公online！」到「平安福袋」，用設計力展現信仰生活



大溪大禧與在地品牌合作推出「平安福袋」(圖/主辦單位)

今年由設計師廖小子擔綱主視覺設計，將整座城市如普濟堂、神將、神獸與城裡的人們...等角色收進關聖帝君的盔甲戰袍中，細膩而不失幽默的風格也延伸至各式周邊商品和立體書出版；此外，為扣合深化信仰設計理念，大溪大禧與在地品牌合作推出「平安福袋」計畫，收攏拜拜的宗教禮俗，福袋內含祝賀壽誕必備的麵線、壽桃以及超人氣大溪大禧平安符等，不僅如此，大溪大禧更首度攜手經典台味品牌「維大力」，推出大溪大禧×維大力聯名汽水，金光閃閃的瓶身、Q版的關公世界，喝了不僅平安滿滿，更元氣滿滿！

而今年亮點—「關公online！」線上遶境，則邀請了插畫家廖國成加入，不僅完整繪製了遶境行經的大溪山城、農田與老街等路線，更模擬關公日常的忙碌情境，搭配許願祈褔和加入隊伍等選單，讓大眾即時互動，不僅大溪全城動起來，連網路世界也將加入關聖帝君聖誕遶境行列！

『遶境事務所』特展：看見人們籌備遶境的互助精神，以及神將張羅慶典與賜福的想像



「遶境事務所」特展(圖/主辦單位)

每到農曆六月期間，總是會有一群人各司其職、齊心協力籌備關聖帝君聖誕慶典，他們不僅是促成遶境文化與儀式的扛轎者，更讓延續百年的迎六廿四文化歷久彌新。

然而慶典的籌備不僅在人間，天界的神祇與神將更是慶典中不可或缺的主角！「遶境事務所」特展透過模擬遶境大隊裡的神將角色，忙碌張羅慶典同時也不忘聆聽人們的心願、並賜予滿心祝福的想像；展覽的第二區則是採集10組籌備慶典的關鍵角色：與神相隨40載的香擔手、年年推出遶境補給站的涼水攤、帶著祈願與感謝同行的隨香客等等，都是遶境時節特有的人文風景，他們懷抱的不僅是對神明與土地的敬意，更是感恩與互助之心。

展覽邀請裝置設計師李育昇、攝影師林科呈以及文字編輯包叔平共同合作、用最生動的方式體現百年沈澱的豐厚儀式、人們互助精神與社群關係的維繫，展現整座城市在信仰中的凝聚力。

與神同巡、大溪霹靂夜、金喜大廟市 輪番上陣，歡慶壽誕一波接一波



大溪大禧系列活動由「與神同巡」揭開序幕(圖/主辦單位)

大溪大禧系列活動從八月一日「與神同巡」揭開序幕，當天邀集大溪31社招牌陣容，組合傳統遶境序列，如高人氣的飛龍團、傳統藝陣神牛、大算盤等，三國將軍也將護衛聖帝公群齊出陣，隊伍一字排開是祭典初學者必備體驗活動，搶先見證城市遶境風采！

入夜後在廟埕舉辦的「大溪霹靂夜」，邀請客隊與在地主隊組成「夜練擂台」，包含同根生樂團與飛龍團跨領域共演，台灣雅典娜陳思妏則與三太子勁歌熱舞，當代舞團小事製作帶來「五虎將」與大溪金鴻醒獅團對尬技藝，最後由居民共演的歌舞秀帶來滿心的祝福和期待，以歡樂的暖壽派對為主軸，共同迎接聖誕日到來。

由創意人米力擔綱策劃的「金喜大廟市」則於第一、二個週末登場！市集以「廟會期間限定的生活街市作為發想概念」，圍繞著信仰生活，精選台味品牌、桃園好物好味，各家品牌大展身手帶來如大溪燒（牌樓雞蛋糕）、曖曖。內含光 實驗室的 『神明』『保佑』聯名香燭、法朋烘焙坊則帶來新亮相的療癒夏日甜品，百年餅店李亭香也帶著平安龜前來共敲；大溪名品大房豆干則與禾餘麥酒攜手打造創意十足的「豆干啤酒吧」，為參與民眾大暖身心！

大溪大禧系列活動也將於農曆六月廿三、廿四 （國曆8月12、13日）關聖帝君聖誕日迎來最後高潮！整座城市裡裡外外緊鑼密鼓籌備，邀請大家一同走進老城，以貼近於心的體驗，在信仰現場感受整座城市的緊密相繫，看見集眾人之力產生的豐厚能量。

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