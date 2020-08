疫情難控大勢已去？川普再拋驚人提議：延後美國大選

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)美國新冠肺炎(COVID-19)疫情嚴峻、第二季GDP更萎縮了32.9%,創二戰以來最大跌幅,眼看距離大選只剩不到百日,支持率節節敗退、選情告急的美國總統川普(Donald Trump),再拋驚人之語:可以推遲大選嗎?

推特治國的川普,7月30日推文指出,「郵寄投票」(mail-in voting)雖好,但今年肯定是歷來最不準確、充斥弊病的一場大選。美國這下尷尬了,還是說可以延後選舉,直到大家都能妥善、安心、安全地投票?

他是認真的嗎?還是又是用來轉移負面新聞的伎倆?

美聯社分析,川普的提議荒唐到連自家陣營都不買帳。以往共和黨盟友對他的爭議言論多半置之不理、充耳不聞,但這回被逼到不得不出來嚴詞表達反對立場。原因無他,實因這項提議已踩到美國民主精神之紅線。

美國立國以來,無論情勢多麼艱難,從無推遲大選時程的先例,即便是天災人禍,戰爭或大蕭條,無一次例外。的確,就算在美國南北戰爭時期,林肯(Abraham Lincoln)仍堅持1864年的大選必須風雨無阻,儘管選情並不樂觀。1944年,二戰尚未結束,總統大選如期舉行,羅斯福(Franklin D. Roosevelt)連任成功。

川普對民主的堅持顯然不若前人,除了濫用職權介入通俄門調查、涉嫌唆使烏克蘭總統對民主黨候選人拜登(Joe Biden)潑髒水而遭到眾議院彈劾,今年心心念念尋求連任的他,更不斷拋出郵寄投票可能會遭操弄的不實指控,也遲遲不願表明是否願意接受選舉結果。

所幸,一人之力無法撼動固有的民主體制。延後選舉必須獲國會同意,民主黨不用說,共和黨議員則已表態反對。部分觀察家認為,川普這些放話動作,不過是為了怕敗選失面子,先準備好台階下,才有藉口能對選民交代。

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???