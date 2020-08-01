疫情難控大勢已去？川普再拋驚人提議：延後美國大選

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻、第二季GDP更萎縮了32.9%，創二戰以來最大跌幅，眼看距離大選只剩不到百日，支持率節節敗退、選情告急的美國總統川普（Donald Trump），再拋驚人之語：可以推遲大選嗎？

推特治國的川普，7月30日推文指出，「郵寄投票」（mail-in voting）雖好，但今年肯定是歷來最不準確、充斥弊病的一場大選。美國這下尷尬了，還是說可以延後選舉，直到大家都能妥善、安心、安全地投票？

他是認真的嗎？還是又是用來轉移負面新聞的伎倆？

美聯社分析，川普的提議荒唐到連自家陣營都不買帳。以往共和黨盟友對他的爭議言論多半置之不理、充耳不聞，但這回被逼到不得不出來嚴詞表達反對立場。原因無他，實因這項提議已踩到美國民主精神之紅線。

美國立國以來，無論情勢多麼艱難，從無推遲大選時程的先例，即便是天災人禍，戰爭或大蕭條，無一次例外。的確，就算在美國南北戰爭時期，林肯（Abraham Lincoln）仍堅持1864年的大選必須風雨無阻，儘管選情並不樂觀。1944年，二戰尚未結束，總統大選如期舉行，羅斯福（Franklin D. Roosevelt）連任成功。

川普對民主的堅持顯然不若前人，除了濫用職權介入通俄門調查、涉嫌唆使烏克蘭總統對民主黨候選人拜登（Joe Biden）潑髒水而遭到眾議院彈劾，今年心心念念尋求連任的他，更不斷拋出郵寄投票可能會遭操弄的不實指控，也遲遲不願表明是否願意接受選舉結果。

所幸，一人之力無法撼動固有的民主體制。延後選舉必須獲國會同意，民主黨不用說，共和黨議員則已表態反對。部分觀察家認為，川普這些放話動作，不過是為了怕敗選失面子，先準備好台階下，才有藉口能對選民交代。