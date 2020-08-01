達人帶路 原來泰國人最愛臺灣這一味

說明：顏毓賢長期從事臺泰交流，他分享，臺灣的物價水平與地理位置對泰國人來說相當具有吸引力 說明：顏毓賢長期從事臺泰交流，他分享，臺灣的物價水平與地理位置對泰國人來說相當具有吸引力

顏毓賢從網路行銷企劃起家，自從愛上泰國後，便與泰國批貨達李怡明（泰國海鷗）一同出版泰國精品批貨書籍，他表示，根據多年來的觀察，發現愈來愈多泰國學生，到臺灣知名學府留學，另外，他也點出了臺灣與泰國，具有氣候、匯率、距離等優勢，期待臺泰往來更加密切。

顏毓賢第一次出國就是泰國旅遊，愛上泰國的他甚至還學了泰語，希望能更瞭解泰國文化，他表示，除了泰國食物酸辣難忘的口味，泰國的創意能量相當強，舉凡文創設計中鋁罐做成的嘟嘟車、創意潮T、水果造型香氛香皂、米袋做成的環保袋都是相當出色的作品，而泰國大皇宮中的風鈴聲、誦經聲更使他得到平靜。

自從出版《 泰國精品批貨：超實用！曼谷逛街購物指南》後，他也著手經營相關社群，包含粉絲團、Line@ 、IG、YouTube ，希望能加強臺泰交流。顏毓賢分享，自己所接觸到的泰國人，對臺灣的印象包含比中國大陸親切有禮貌、講中文不用特別咬字發北京腔、球鞋便宜，生活機能方便，以及政府機關辦事效率高，都是泰國人眼中的臺灣優點。

也曾有泰國朋友和顏毓賢說：「臺灣離泰國只要飛3.5小時，比日本跟韓國近，食物跟飲料多元，消費跟曼谷相差不多，現在還有觀光免簽，非常有吸引力。」

而顏毓賢也提到，臺灣普遍對泰國的印象都還停留在二十年前，其實泰國落後、髒亂、鬼很多、殺價對半砍等等，都是很久以前的狀況，除此之外，他也提醒臺灣人如果要和泰國朋友和平相處，一定要懂得尊重對方的文化，他說：「不能批判皇室、不能摸頭對泰國人來說都是禁忌，一定要保持尊重！」

(新聞轉載自新住民全球新聞網)