【新冠肺炎】確診依舊趴趴走 巴西總統再爆肺部長黴菌

(台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）巴西是全球新冠肺炎（COVID-19）疫情最嚴重的國家之一，全國已經有250萬病例、9萬人死亡。不只總統確診，昨(31)日第一夫人也宣布確診，慘狀僅次於美國。不過儘管如此，巴西總統還是堅持帶著病毒到處趴趴走，甚至還自爆肺部已有黴菌感染。

在全球所有領導人裡面，巴西總統巴索納洛(Jair Bolsonaro)絕對是最不遵守防疫規範的那個，他不只公開宣稱奎寧是治癒自己新冠肺炎的神奇藥物，還堅持要放寬旅遊限制，並在三度篩檢都確定感染新冠肺炎後「身體力行」，宣布他一週至少要旅行一次。

歷經將近一個月在首都自家的居家隔離後，波索納洛昨日動身前往巴西南方的南里約格蘭德 (Rio Grande do Sul)參加造勢活動。

儘管疫情影響，造勢現場還是人山人海，完全可以用摩肩接踵來形容，波索納洛熱情的與每一個支持者接觸，在一部他自己發到推特上的影片中，還可以看到他一度拉下自己的口罩與群眾交談，還擁抱了一名幼童。

雖然他今日澄清他最後一次篩檢時已經確定為陰性反應，在每週一次的總統直播中，他卻又語出驚人的自爆，自己經過20天的居家隔離後，肺部出現黴菌感染，目前必須仰賴抗生素來控制病情。

不過據一名沒有透露姓名的來源指出，伴隨波索納洛前往參加造勢活動的醫生並沒有將其肺部的症狀與新冠肺炎連結在一起。