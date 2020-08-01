台灣新增5例登革熱病例　桃園長安里群聚累計13人確診

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)台灣31日新增增5例本土登革熱病例，1女4男，年齡介於30多歲至70多歲，居住於新北市及桃園市，均與桃園市桃園區長安里群聚事件有關，本起群聚累計13人確診。

疾病管制署(以下簡稱疾管署)31日公布國內新增5例本土登革熱病例，為1女4男，年齡介於30多歲至70多歲，其中1人居住新北市中和區嘉慶里、3人居住桃園市桃園區長安里，均與桃園市桃園區長安里群聚事件有關；1人居住桃園市桃園區西湖里，感染源待釐清。

疾管署表示，新北市個案無症狀，平時活動地以中和區嘉慶里住處及工作地為主，並於7月17日至20日，及7月24日迄今返回桃園市桃園區長安里住家；桃園市桃園區長安里之3名個案平時活動地以桃園區為主，其中1人無症狀，2人發病日為7月6日及7月14日，分別有發燒、頭暈、肌肉痠痛等症狀；4人均透過擴大採檢確診。由於4人位於長安里之住家與案2住家相距100公尺內，研判於桃園區長安里周邊感染的可能性較高；本起群聚累計13人確診。



疾管署指出，桃園市桃園區西湖里個案7月20日出現發燒、全身痠痛症狀，於21日至27日數度就醫，經登革熱NS1快篩陽性，由醫院通報檢驗確診。個案平時活動地以桃園區西湖里住家周邊為主，初步研判於桃園區感染的機會較大，待進一步調查以釐清感染源。



疾管署統計，今(2020)年截至目前國內累計14例本土登革熱病例，13例居住桃園市，1例居住新北市；另累計57例境外移入病例，低於近5年同期，且多為1至3月個案，感染國家以印尼、菲律賓等東南亞國家為多。

疾管署說明，東南亞疫情升溫，鄰近我國之新加坡、馬來西亞、泰國及印尼疫情處高峰或流行期，病例數多高於近年同期，其中新加坡今年累計病例數已接近該國史上最大疫情(2013年，達22,170例)；寮國、柬埔寨及緬甸則已進入流行期，另越南疫情亦呈上升趨勢，其中胡志明市處高峰。

疾管署已將前述各國、菲律賓及南亞印度、斯里蘭卡與馬爾地夫共12國旅遊疫情建議列為第一級注意(Watch)。



疾管署再次提醒，近期國內各地仍有降雨機會，請民眾應加強環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度。此外，也請醫療院所提高警覺，務必加強詢問就診者之TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，若為疑似個案，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。