〈時評〉後新冠肺炎時代　資訊工程獨領風騷

電腦品牌廠華碩共同執行長許先越22日晚間發表第3代 電競手機ROG Phone 3及全系列周邊，23日起在台灣開 放預購。 （華碩提... 電腦品牌廠華碩共同執行長許先越22日晚間發表第3代 電競手機ROG Phone 3及全系列周邊，23日起在台灣開 放預購。 （華碩提供） 中央社記者吳家豪傳真 109年7月23日 (來源 中央社)

後新冠肺炎疫情時代，什麼產業會在台灣崛起？年輕人已經回答了這個疑問，答案是資訊工程業，且讓我們迎接新世代的來臨。

多少年來台大電機系一直是台灣最熱門的科系，但是，今年指考成績極可能和資工系形成死亡交叉，兩系錄取分數，今年可能是翻轉年，原因是資工系含金量最高，大學畢業年薪即達百萬元，且潛力十足。

美國CNNMoney及PayScale網站完成「百大最佳工作調查」，未來最熱門行業前三大都是資訊產業，工作機會最佳依次為軟體架構師、資深軟體設計工程師、電玩程式設計師。這項調查，顯然支持年輕人對未來前途的選擇。至於台灣未來的產業發展，除了半導體產業外，最具成長性的應該是資訊工程業了，一般認為，至少走旺10年。

由於受新冠肺炎疫情影響，居家辦公興起，未來不只軟體設計看好，硬體方面，如NB筆電、USB 3.0、影音控制晶片、記憶體IC、UBS影像控制、高速運算晶片、高效晶片、娛樂系統軟體、視訊、娛樂系統，甚至半導體產業都將因此受惠。

這一次疫情衝擊產業，連股神華倫巴菲特都跌破眼鏡，他最近出清手上四大航空股，慘賠600億美元出場，其他汽車、觀光旅遊、精品業等諸多產業，都受創嚴重，台灣的寶成鞋業，因為各類名牌球鞋滯銷，被迫大裁員，景氣之差，可想而知。

但是全球電競產業趁勢崛起，引起資訊科技界的重視。台灣業界嗅覺敏鋭，不論軟、硬體都極力配合市場發展，加快開發腳步。

據業界估計，到2022年，全球電競市場產值將達17.9億美元，折合新台幣是540億元，比2019年的10.96億美元(合新台幣約330億元)大幅成長。台灣硬體廠商都卯勁搶食市場，紛紛規劃電競專屬設備，例如宏碁規劃Predator丶技嘉推出Aorus、華碩設計ROG，而電競市場最大咖微星，不論品牌形象、顯示卡、主機板等，一應俱全，穩居業界領導地位。

敏鋭的宏碁，不只跨足電競軟硬體設備，現在還開發玩家專用飲料，名稱叫「掠奪者能量飲」，推出後頗受玩家的喜愛，其行銷口號是增加體力，提升戰力，效果究竟如何難以衡量，不過頗具創意及市場性，卻是事實，難怪得到年輕族群的支持。

至於電競PC或筆電，AMD及Nvidia在繪圖晶片及網路虛擬技術上，已經相當成熟，目前已經運用自駕系統、邊緣運算之GPU，攻進電競市場，成果豐碩。電競的硬體產業鏈頗具商機，包括風扇、高效能運算系統、散熱模組、電源管理IC，都為台商帶來不錯業績，業者紛紛投入研發生產行列，未來發展極具潛力。

至於中美貿易、科技戰中受創最嚴重的華為，其在中國境內的高階手機市場確有萎縮，但是市場迅速被OPPO及小米取代，兩家廠商原來經營中、下階產品，目前已經趁勢搶進高階市場，而OPPO及小米在台灣的供應鏈玉晶光及中國的丘鈦科技、舜宇光學，近來業績及股價都大幅揚升，即可一葉知秋，了解市場的變化。

未來華為手機及5G極可能受到美國抵制，而造成市場的變化，電影侏儸紀公園有一句名言：「生命會找到自己的出路」，長江後浪推前浪，市場永遠都會有新霸主出現，華為受創，甚至沒落，自然會有新生代崛起，至於起而代之者究竟會是誰？現在預測還言之過早，不過只要有商機存在，就不用心擔心沒有商家投入。誠如鴻海廠辦最常見的標語「沒有不景氣，只有不爭氣」，「機會是留给準備好的人」，只要看得遠，看得準，不論新冠肺炎疫情如何衝擊產業或經濟，都會有新生代的産業及企業崛起，且讓時間證明誰將在未來產業中，獨領風騷吧！