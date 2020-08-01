除了緬懷李登輝民主先生....陳水扁：別忘了台灣科技業護國神山二推手

協和發電廠位在基隆市外木山海邊，電廠3根高聳煙囪 是著名的地標之一，更曾經是北台灣第一大電廠，在台 灣經濟快速飛躍的年代，協和電廠肩負北部... 協和發電廠位在基隆市外木山海邊，電廠3根高聳煙囪 是著名的地標之一，更曾經是北台灣第一大電廠，在台 灣經濟快速飛躍的年代，協和電廠肩負北部穩定供電的 重任。圖為時任總統府資政孫運璿（左前4）參訪協和 電廠。（台電提供） (來源 中央社)

台積電現在是台灣的護國神山，產業鏈已經成為經濟成長重要的動力。前總統陳水扁最近公開表示，孫運璿、李國鼎是「台灣經濟重要推手」，更是「台灣科技業主要奠基者」。其實孫、李二人對台灣的貢獻不止如此，更值得後人尊敬的是清廉自持，足為後代為官者表率。

陳水扁說，他在擔任總統時，曾經頒發「高瞻遠矚」奬座給已故「永遠的行政院長」前閣揆孫運璿、「台灣科技教父」李國鼎，感念兩人對台灣的貢獻。

提起台積電、聯發科，台灣投資人大概都耳熟能詳，深刻了解對台灣科技及經濟發展的重要性，尤其台積電市值已經超過4千億美元，高居世界第10大企業，更是全球晶片研發技術最佳，產能供不應求的最大晶圓代工龍頭。聯發科現在正異軍突起，快速成長中，不論技術或價值，都受到科技界的肯定，極有可能成為世界第一大IC設計公司，未來看好。

吃菓子拜樹頭，陳前總統會特別懷念孫運璿、李國鼎二人，當然是有感而發。尤其現在年輕人對前輩蓽路藍縷，奠定台灣現在的基礎，恐怕了解有限，他的提醒，值得重視。

回憶1982年，李國鼎訪問美國，親訪時任德州儀器副總裁張忠謀，力邀他返台貢獻所學，並安排與孫運璿見面，惜才之情溢於言表。3年後張忠謀離開德儀，科技界前輩徐賢修，又專程赴美邀請他回國，接任工研院董事長，數週之後，李國鼎啣命商請張忠謀主持一個超大型積體電路製造公司，也就是現在的台積電，地點在竹科，為竹科的發展，揭開序幕。

張忠謀迄今還是對孫運璿、李國鼎二人懷念不已，他曾多次説，沒有這兩位經建、科技舵手今天不會有台積電及半導體產業鏈，感恩之情，溢於言表。

孫運璿任職經濟部長9年，行政院長6年，手握數千億資源，結識巨商富賈無數，但是他有四不原則，就是不收禮、不應酬、不剪綵、不題字，企業界來訪，一律在辦公室見面，絕對不與任何公司負責人私下交往，而且只談公事，絕無私人請託。他的特支費都是給家境清寒的同事，作為子女教育經費，不會挪為私用。至於監察院財產申報，他只有少數的積蓄，其他房地產、股票、古董、字畫⋯等，全部都是「以下空白」。他曾在台電工作18年，曾有同事勸他配給官舍，將來可以傳諸子孫，他的答覆是子孫對台電沒有貢獻，憑什麼接受台電的資產。這就是孫運璿，難怪令人懷念。

李國鼎擔任政務委員12年，專責推動國家科技及經濟發展，凡是國家重大經建或科技投資案，他會協調國際友人推薦優質外商投資，也會商請國內企業家投資，像台積電創業之初，他曾商請王永慶、苗豐強、吳修齊等人出資協助。至於他個人的生活，簡樸到令人不敢置信，李國鼎夫人宋競雄在住家後院蓋雞舍，養雞補貼家用，自宅木椅骨架脫落，還用塑膠繩綑綁再用，每餐沒有剩菜剩飯，連菜湯都要喝掉，不浪費。

孫、李二人枵腹從公事蹟，不絕如縷，正因為兩人的努力，孫運在行政院長任期，6年之內讓台灣國民所得成長三倍，創造經濟奇蹟，經濟成長率高居世界第一，兩人深深了解當時台灣環境的需要，先從解決電力供應下手，再振興農業、工業、商業，全面推動台灣經濟及科技起飛，打下現在基礎。

除了孫、李二人之外，當時還有一位經建會主委趙耀東，值得後輩懷念，他是中鋼創辦人，當時辦理現金增資，有財團想獨吞，他堅持不肯，直到公開抽籤，全民釋股，他才同意。趙耀東有「鐵頭」稱號，一介不取，而且絕不接受招待，同仁跟他共餐，一定是他付帳，離開中鋼時，只領了20萬元退休金，其他揮一揮手，不帶走一片雲彩，了無牽掛。

孫運璿後來因為中風，不得不離開行政院長職務，李國鼎一直為國家奉獻到80歲才退休，哲人已逝，懿範永存，孫、李、趙等台灣科技及經建前輩，一生清廉勠力從公的典範，永遠值得後人學習及懷念，尤其現在政界不論擔任公職或民代，更應以孫、李、趙上等人一生為國，操守正直清廉為學習榜樣，以毋負國家社會之期待。