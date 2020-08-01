東京台灣電影上映會首次線上推出　藍正龍「傻傻愛你，傻傻愛我」打頭陣秒殺預約

藍正龍執導「傻傻愛你，傻傻愛我」於東京台灣電影上映會打頭陣獲好評(圖/華映娛樂) 藍正龍執導「傻傻愛你，傻傻愛我」於東京台灣電影上映會打頭陣獲好評(圖/華映娛樂)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)由駐日本代表處台灣文化中心舉辦的「台灣電影上映會與沙龍講座」於1日啟動，第一場上映會由導演藍正龍的「傻傻愛你，傻傻愛我」打頭陣，開放線上預約100名報名，僅一分多鐘即「秒殺」。

駐日代表處台灣文化中心表示，近日因東京新冠肺炎確診人數一再創歷史新高，為求安全起見， 首次改為線上方式辦理。今年第一場上映會由導演藍正龍的「傻傻愛你，傻傻愛我」打頭陣，開放線上預約100名報名，僅一分多鐘即「秒殺」。

「傻傻愛你，傻傻愛我」為男星藍正龍首度執導作品，找來「通靈少女」郭書瑤擔綱女主角，並從唐寶寶視角講述關於親情、友情及愛情的感人故事，獲選於去年二級影展愛沙尼亞電影節放映。

藍正龍表示，希望能透過這部電影呼籲大眾對社會上有特殊需求的小朋友和家庭，能用瞭解的眼光去看待他們。

藍正龍說：「我們一般人可能覺得喜憨兒們是弱勢，但真的不必同情他們，真的去了解他們就可以了，像蔡佳宏（男主角）就非常認真，可以把事情做得很好。」

郭書瑤提到，當初只是覺得劇本很好，沒想到演出後，了解了喜憨兒們反而改變了自己的生命。

台灣文化中心說明，這項上映會自2016年開始推出以來，系統性的將台灣電影介紹給日本觀眾，今年以全新的嘗試，精選台灣近二年內公開的新創作品，且在日本未公開的影片，以「台灣電影的現在〜不斷進化的多樣性」為題，展現台灣新電影的多元風貌。

今年因為受武漢肺炎疫情持續擴散影響，活動較往年延後舉辦，原本擬以縮減觀眾人數，兼顧防疫安全原則下續辦實體上映會，因疫情日益嚴重，首次嘗試以線上方式實施，繼續提供欣賞台灣新電影的管道。

本項上映會預計自8月至11月間委託亞洲樂園影視網（Asian Paradise）以線上方式推出8部作品，後續將於8月22日推出「樂園」、29日「未來無恙」、9月12日「狂徒」、26日「致親愛的孤獨者」、10月10日「鬥魚」、24日「最乖巧的殺人犯」、11月28日「江湖無難事」等日本未公開作品。