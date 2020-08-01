印度加速邊界爭議領土建設 智庫：著重即時反應中國攻擊

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）相較於印度最近才有的大動作，中國早在1950年代就已經進入喜馬拉雅山周圍開發，以驚人的動員能力在西藏與雲南建造了密集的公路與鐵路交通網，爭議線附近則建構了大量機場、軍營和其他基礎設施，2016年以後，更是加速將印度、不丹與尼泊爾邊界領地的交通管道彼此串連。

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現階段，中國已經在中印邊界附近擁有大約12個機場，其中5個為軍民並用，在新建機場的同時，附近的日喀則、阿里昆莎等地機場則增設地下碉堡和新跑道，以確保其全天候作戰能力，位於海拔4274公尺處的阿里昆莎機場還部署了先進的地對空飛彈和戰機，進一步對印度施加壓力。

不只如此，中國官媒還大張旗鼓的宣傳解放軍在邊境區域迅速動員的能力，一名中國軍隊的老兵在接受〈環球時報〉訪問時甚至強調，就算是高海拔地區，中國都可以迅速投射其軍力，以面對任何的突發衝突，明顯就是在指喜馬拉雅山一帶的控制能力。

印度的智庫觀察員研究基金會(ORF)指出，印度的基礎建設較為落後，在移動部隊與裝備的速度與效率上一直處於劣勢，加上1962年慘敗於中國軍隊，印度長期以來也非常克制，並沒有在邊界進行大規模建設，以免刺激中國軍隊入侵，不過隨著印度對中方針開始轉變，這些舊原則也被放到一旁，印度開始展現防守實際控制線(LAC)的決心。

ORF也說，新的基地與交通網完工後，印度軍隊離LAC更近，駐守地海拔也較低，戰機因此可以攜帶更多燃料與彈藥，理論上更具優勢，不過這些設施一定程度上仍處於防禦中國的立場，重點在於中國軍隊動員時能做出及時的反應，而非主動出擊。