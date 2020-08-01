南台灣高雄市長補選電視政見發表會　3候選人做足準備應戰

高雄市長補選電視政見發表會1日登場，藍綠白參選人備戰。圖左為國民黨參選人李眉蓁、中為民進黨參選人陳其邁、右為民眾黨參選人吳益政（右）。（中... 高雄市長補選電視政見發表會1日登場，藍綠白參選人備戰。圖左為國民黨參選人李眉蓁、中為民進黨參選人陳其邁、右為民眾黨參選人吳益政（右）。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/綜合報導）高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表會今(1)日下午2時30分登場，藍綠白3名候選人將申論、答覆提問發表參選市長的政見，時間約1個半小時。

高雄市長補選候選人包括國民黨李眉蓁、民進黨陳其邁及民眾黨吳益政，3人因應政見發表，近日各自預留時間做準備，陳其邁說多利用交通時間在車上看資料，另也模擬演練；吳益政表示，每天會有時間靜下來做綜整，李眉蓁則減少行程「閉關」準備。

李眉蓁說，會多聚焦在婦幼及社福政見，並會加強闡述建設、減債加薪及捍衛陽光、空氣、水等問題的改善方式。

產業經濟發展及青年就業、環境保護是陳其邁聚焦關注的議題，相關政見已經陸續揭露，他說，認真看待每條政見並釐清環節，政見會直接訴諸市民讓高雄更好。

吳益政說，為了準備政見會每天預留時間綜整資料，將用深入淺出的方式說明；高雄財政問題是他的競選主軸，他點名要對手陳其邁說明如何解決高雄龐大的負債，還有財劃法及統籌分配稅款的問題。

高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表會下午登場，政見申論予候選人每人5分鐘，接著3名發問人提問，再由候選人各5分鐘答問，最後也各有5分鐘的結論。電視政見時間自下午2時30分到下午4時10分結束。

這場電視政見發表會是市長補選唯一一場3名候選人同台暢談政見，也是選民評比各候選人政見最好的機會。

政見發表會在高市府四維行政中心大禮堂舉行，政見發表會主持人是高雄市選舉委員會委員梁憲忠，現場還安排3名社會公正人士發問。

政見會有公用頻道及網路同步直播，YouTube頻道也能收看，另外，8月2日下午6時30分會再重播。