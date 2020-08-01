台灣立法委員涉SOGO收賄案　民進黨籍蘇震清涉貪金額最高移送台北地檢署

立法委員蘇震清涉賄今(1)日遭調查局移送北檢(圖/中央社) 立法委員蘇震清涉賄今(1)日遭調查局移送北檢(圖/中央社)

(台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導)多名現任及前任立法委員爆出集體收賄醜聞引發軒然大波，1日深夜涉案六人陸續移送台北地檢署複訊，上午7時，民進黨籍蘇震清遭調查局移送北檢。

中央社報導，檢調罕見大動作搜索朝野立委辦公室引發軒然大波，公司法修訂牽扯經營權之爭與立委收賄疑雲，讓這起爭訟10餘年的司法老案，再度浮上檯面。

聯合報導，立法院多名前任及現任立委爆出收賄醜聞，包括國民黨籍立委陳超明、廖國棟、民進黨籍蘇震清、無黨籍趙正宇、民進黨前立委陳唐山，以及今年剛卸任立委的時代力量主席徐永明，涉嫌收受太流前董事長李恆隆為推動修正公司法「SOGO條款」修法的賄賂。

今天（1日）深夜六人陸續移送台北地檢署複訊，陳唐山先以貪汙罪嫌為由50萬元交保，陳超明、廖國棟、徐永明、趙正宇等四人還在複訊中，今天上午7時，蘇震清遭調查局移送北檢，全程未發言。據了解，涉貪金額最高是蘇震清，疑似收賄約兩千萬。李恆隆尚未出現北檢。

中時報導，檢調搜索約談的包括立委蘇震清、廖國棟、趙正宇、陳超明，及前立委徐永明、陳唐山；並將6人約談到案，立委助理則有于學洋、丁復華、林家騏、梁文一、林鈺傑等，總共超過63人，並查扣920萬餘元現金。