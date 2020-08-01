台灣線上參與上海國際電影節電影市場展　文策院精選電影快報進軍國際

台灣影視作品於上海國際電影節電影市場展放映(圖/刻在你心底的名字Facebook) 台灣影視作品於上海國際電影節電影市場展放映(圖/刻在你心底的名字Facebook)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)原定於六月中旬舉辦的上海國際電影節電影市場展，受疫情影響，改期至即日起於8月5日於線上開展，台灣參展作品達34部以線上展會的方式參與。

文策院新聞稿指出，本次參展作品匯集許多即將上映的新片，如《刻在你心底的名字》以及《野雀之詩》等；在剛圓滿落幕的台北電影節中好評不斷的作品《阿查依蘭的呼喚》也在本次的參展行列當中。共有21間業者參與，參展作品達34部，包含劇情片20部、動畫片1部、紀錄片5部，以及尚在製作中之企劃案參展作品7部等作品。

目前國內疫情穩定，但國際間的疫情狀況仍未完全控制。許多國際展會紛紛轉往線上開展，文策院也積極協助業者參與線上影展。今年重要的國際大型影展，除已舉辦線上市場展的「坎城電影市場展」、「安錫動畫影展」，以及本次「上海電影市場展」外；包含「北京國際電影節市場展」、「香港影視展」、「釜山亞洲內容電影展」以及「美國電影市場展」等影展也均已確認轉為線上影展。原有台灣館的相關規劃與推廣活動，也將轉為線上方式舉辦。

此外，為協助臺灣電影內容推廣至中國市場，本次文策院規劃以「Taiwan Cinema電影快報」方式，作為推廣臺灣作品的主要方式。透過影片片花剪輯與旁白介紹，精選台灣電影最精彩的內容，並於地區相關影音平台播出，如：騰訊、愛奇藝、芒果TV等知名中國影音平台。

本次推廣目的，除針對中國相關影視產業買家外，也希望透過更多聚焦於觀眾的宣傳，深化臺灣影視作品的品牌印象，提升中國市場的銷售成績。相關「Taiwan Cinema電影快報」內容，將可於8月6日以後，於文策院YouTube頻道收看。



活動海報(圖/文策院)