揪情人閨蜜「閃閃惹人愛」！宜蘭綠舞七夕情人節夜間限定活動浪漫登場

浪漫七夕情人佳節將至，綠舞國際觀光飯店推出「七夕閃閃惹人愛」期間限定活動，首次特別開放園區夜間活動，讓旅客可以穿日式經典浴衣、玩煙花、吃日式刨冰，隔天退房後再到宜蘭秘境景點―壯圍廍後社區海景鞦韆拍照，欣賞絕美壯麗海景，讓愛意綿延、留存美好回憶。

綠舞國際觀光飯店推出「七夕閃閃惹人愛」房客限定特別活動，8月24日(一)至8月26日(三)活動期間每晚19:30-20:30開放日式展演廳(最後進場時間為19:50)，房客可以自行挑選夏日浴衣、在園區內玩煙花拍照留念，愛戀價每人只要NT$499！(活動視天候狀況，遇雨則取消)

此外，活動期間內園區進駐充滿夏季感的小餐車，提供顏色鮮豔繽紛的日式刨冰，復古可愛的外型，淺嚐一口甜蜜又沁涼，加購價每份只要NT$120！

若覺得還玩不夠盡興，隔天退房後，推薦可驅車前往距離飯店不到10分鐘車程的壯圍廍後社區海景鞦韆，不但可慵懶躺在海景盪鞦韆上拍照、玩沙踏浪、還能眺望到美麗的龜山島，來場充滿日式情調的夏季之戀！

餐飲部份，位於日式園區內的「舞饌日式料理」推出新一季「綠舞會席」料理，「冰沁季節魚刺身」每日現選自南方澳漁港的鮭魚、紅甘、紅鱺魚等；「冬山鮎姿揚」選自宜蘭冬山鄉鮎魚，酥炸後呈現細緻口感。

「走地雞霙煮」，飽富濃郁醬汁及清爽蘿蔔泥的走地雞，外觀如同大雪紛飛後伴隨雨水的美景，為充滿日式情調的一道佳餚；時令限定「明太子竹筍燒」，春筍帶殼烤後清甜多汁，搭配明太子混搭甜鹹口味衝擊味蕾；「櫻花水信玄餅」精緻溫柔、晶瑩剔透的美麗外觀，是道視味覺兼具的的日式夏季美點。

即日起至12/31止推出「振興饗食」專案，配合經濟部「振興券」不找零使用方式，於蝶舞咖啡廳及舞饌日式料理享用指定午晚餐，持振興券只需NT$3,000 (含服務費)，相當四人同行免費享一食 (原價NT$980+10%/客，約69折)！

七夕情人節當週睌餐餐期加碼，於舞饌日式料理享用會席料理即贈義大利Caldirola Moscato 365 Vino Spumante氣泡酒每人乙杯。讓美好氣氛微醺整夜！