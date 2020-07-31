台灣第2季GDP成長預估「負0.73%」、金融海嘯以來最差　所幸投資出口仍保有動能

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）主計總處今天(7/31) 發布2020年第2季經濟成長率概估為負0.73%，較5月預測數大減1.23個百分點，不只是17季以來首度落入負成長，更是2009年第4季、金融海嘯以來最差。

另一方面，民眾出不了國，國外消費大幅衰退，拖累第2季民間消費成長率負成長5.13%，也是歷年最差。

台灣人愛出國，不過爆發武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情後，許多國家祭出邊境管制，不只外國人不能來台灣，台灣人也無法出國，重挫經濟表現。

主計總處剖析第2季民間消費狀況，發現國內消費雖受疫情影響，仍維持小幅成長，概估第2季民眾在國內消費成長1.06%，推測與民眾未能出國，留在國內消費人口增加，降低民間消費衰退幅度有關。

主計總處指出，邊境管制影響，出國人次大幅縮減98.94%，衰退幅度歷年最大，概估民眾在國外消費支出負成長96.39%，拉低民間消費成長率超過6個百分點，也是民間消費實質成長率創下歷年最差紀錄的關鍵。

武漢肺炎（COVID-19）疫情衝擊超乎預期，主計總處概估今年第2季經濟成長年增率為負0.73%，季增年率（saar）則為負8.82%，季增年率已經連二季負成長。

主計總處專門委員黃偉傑坦言，今年第1、2季經濟成長季增年率均落入負成長，「技術上」符合經濟衰退定義，不過他也說，觀察經濟結構，投資、出口都保有動能，且疫情屬於短期負面因素，不至於解讀為景氣衰退。

中央社引述黃偉傑進一步說明，第2季經濟成長率創下金融海嘯以來新低，關鍵在於武漢肺炎疫情影響，實施邊境管制，來台人數減少99.57%，不只旅行收入劇減，連帶一整串產業如航空、旅宿、餐飲等都受到影響。

今年(2020年) 第1季來台旅客還有125萬人、第2季僅剩1.3萬人，而去年第2季有307萬人的水準，由此可見疫情帶來的衝擊有多大。

不過黃偉傑表示，第2季整體經濟仍有些好消息，如投資動能還在，概估資本形成實質成長率9.56%，比預測數高了2.68個百分點，主因是機械設備、營建工程投資續增，半導體龍頭投資持續也扮演重要角色，「（投資）沒有讓我們失望，維持穩定成長」。

此外，黃偉傑觀察6、7月經濟表現與消費活動，他指出，全台6月7日大解封，6月的零售、餐飲等經濟數據相較前2月都有好轉，媒體報導也可看到7月有一波國旅、消費熱潮，推測7月民間消費會有起色。

觀察主要國家第2季經濟表現，台灣雖然落入負成長，仍是四小龍中最佳，香港負9%、南韓負2.9%、新加坡負12.6%；美國疫情嚴峻，第2季經濟成長率為負9.5%。

黃偉傑說明，台灣防疫措施比其他國家好，雖然有邊境管制，境內管制相對其他國家不只範圍較小、程度也較輕微，國人消費力道有受影響，但依然是正成長，顯見內需保有動能，支撐台灣在疫情衝擊之下，經濟表現比其他國家穩。