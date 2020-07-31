【武漢肺炎】香港疫情嚴峻　特首宣布「立法會」選舉延後一年、衛生當局將啟用「港版方艙醫院」

香港醫管局在機場附近的亞博館建立了港版方艙醫院，初步收容100名確診者，是當局首次在醫院以外地方收治確診者。中央社 香港醫管局在機場附近的亞博館建立了港版方艙醫院，初步收容100名確診者，是當局首次在醫院以外地方收治確診者。中央社

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 香港特首 (行政長官) 林鄭月娥宣布，為因應武漢肺炎 (covid19, 新冠肺炎) 疫情，立法會改選延後一年，原訂今年9月6日舉行的選舉，延到明年2021年9月5日舉行。



香港電台引述林鄭月娥表示，緊急規例條例只能將立法會選舉日期推遲一年，而未能處理立法會未來一年將出現「真空期」問題。她引述國務院指，如何處理立法機關空缺，中央將依法提請人大常委會作出決定。



林鄭月娥表示，已就事件向中央政府呈交緊急報告、尋求支持和指示，國務院已回覆，表示支持行政長官會同行政會議，基於公眾利益和香港實際情況，依法作出立法會選舉推遲一年的決定。



林鄭月娥表示，將撤銷有關9月6日換屆選舉的公告，選舉程序即告終結。有選舉開支的候選人，政府將支付或者退還候選人。

中央社報導，雖然林鄭月娥稱因為疫情嚴峻才會延後立法會改選。但民主派質疑，延後選舉是想協助親政府的建制派。

林鄭月娥在疫情記者會上公布決定時，強調這項決定沒有政治考慮。

另一方面鑑於武漢肺炎疫情持續嚴峻，香港醫院管理局參考中國方艙醫院及新加坡等地的經驗，在機場附近的亞洲國際博覽館建立了社會治療設施，收容確診者，被稱為港版方艙醫院。

醫管局高層昨天(7/30) 公布，位於亞博館的治療設施可在兩、三天內啟用，初步收容100人。

為防治武漢肺炎，香港衛生當局最早在九龍鯉魚門設立了臨時隔離中心，接受病情較輕的人，但中心沒有醫護人員。

亞博館的「方艙」則有醫生、護士及醫療設施等，是港方首次在公立醫院以外地方收治染疫病患。

截至前晚，香港的武漢肺炎確診個案已達3151例，有1168人住院並接受隔離治療。近9天來，香港每天都有過百例確診個案，讓公立醫院的壓力大增。

醫管局總行政經理何婉霞昨天說，現時約有一、二百名確診患者等候入院，反映醫院床位不足。

為此，醫管局決定在亞博館設立港版「方艙」。據公布，亞博館的「方艙」只接收18到60歲的確診或初步確診者，其餘年紀的病患安排入住醫院接受治療。

另外，大公報今天引述消息稱，香港食物及衛生局局長陳肇始到廣東深圳開會，討論中國協助香港擴大病毒檢測事宜。

中國工程院院士鍾南山日前說，香港已出現社區感染，建議香港應對全民提供免費病毒核酸檢測，並加強和中國的「交流」。

香港中聯辦發言人說，近期香港疫情明顯反彈，為了應對香港疫情大幅反彈，北京將支援香港提高核酸檢測能力、協助建設「方艙醫院」等。