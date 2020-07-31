台灣證券交易所：本週發行量加權股價指數漲幅約為2.93% 上市股票總市值達38.52兆元

根據臺灣證券交易所統計，2020年7月31日發行量加權股價指數收盤為12,664.80點，較上週(2020年7月24日)的12,304.04點上漲360.76點，漲幅約為2.93%，台灣50指數收盤為10,204.33點，較上週的9,733.02點上漲471.31點，漲幅約為4.84%，寶島股價指數收盤為14,493.22點，較上週的14,110.90點上漲382.32點，漲幅約為2.71%。產業別指數方面，漲幅以半導體類指數上漲8.62%為最大，跌幅以造紙類指數下跌5.26%為最大，未含金融類指數上漲358.13點，漲幅約為3.38%，未含電子類指數下跌158.75點，跌幅約為1.12%，未含金融電子類指數下跌176.97點，跌幅約為1.50%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆2,512.45億元，全體上市股票成交金額為1兆1,732.28億元，股票成交量週轉率為2.49%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類5,024.86億元，占全體上市股票交易金額42.83%

第二名，電子零組件類1,673.67億元，占全體上市股票交易金額14.27%

第三名，光電類1,372.81億元，占全體上市股票交易金額11.70%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，生技醫療類9.09%

第二名，電子零組件類7.38%

第三名，光電類6.87%

累計今年年初開盤迄今共139個交易日，集中市場總成交金額為25兆5,521.85億元，市場日平均成交金額為1,838.29億元，股票成交量週轉率為59.95%，股票日平均成交量週轉率為0.43%。

2020年7月31日全體上市公司市場總值為新台幣38兆5,215.10億元，較上週(2020年7月24日)市值37兆4,453.89億元增加1兆761.21億元，增幅約為2.87﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)