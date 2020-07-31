台灣證券交易所：上市公司109年度公司治理持續提升

為使上市公司與時俱進、與國際接軌，臺灣證券交易所配合金管會發布之各階段公司治理藍圖，辦理公司治理評鑑和推動各項新規，致力引導企業強化公司治理。

其中，公司治理評鑑肩負形塑我國公司治理文化的使命，自103年開始實施以來，已邁入第七屆。透過維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任等構面各項評鑑指標，促進企業對公司治理及企業社會責任之重視，並引導自願採用最佳實務。截至6月30日之多項統計數據可看出，上市公司之公司治理品質持續提升，顯示多年推動已有顯著成效。

證交所表示，自110年起，全體上市（櫃）公司董事及監察人選舉應採候選人提名制度。截至6月30日，上市公司共926家已於章程規定董監事選舉採候選人提名制，較108年度的764家增加21%，也較103年的201家大幅成長361%。另外，配合電子投票實施，所有上市公司股東常會亦採行逐案票決，並有920家上市公司於當日申報逐案票決之結果，較103年的87家，成長達9.6倍。

在「董事會結構與運作」的部分，106年度全體上市公司皆已設置獨立董事；而實收資本額未滿新臺幣20億元非屬金融業之上市（櫃）公司，應自109年起設置審計委員會替代監察人，截至109年6月底已有790家上市公司完成設置審計委員會，比重超過八成，亦較103年度的170家成長3.6倍。

有關「資訊揭露」的部分，上市公司於109年2月底前申報前一年度財務報告家數為98家，較108年增加13%，亦較103年的22家成長345%；配合新版公司治理藍圖推動，實收資本額達100億元或外資持股比率達30%以上者，自108年起須申報英文版資訊，本年度提供英文版議事手冊、股東會年報及年度財務報告書之家數分別為434家、388家及434家，不僅較103年度呈倍數成長，且占上市公司比重已達四成以上。

在「非財務資訊揭露」方面，截至6月30日止，共計245家上市公司已申報108年度企業社會責任報告書(CSR報告書)，其中208家係屬法規強制規範編製，37家屬自願編製，尚有61家依規定可延至9月30日完成申報，預估至109年底將會有約375家上市公司申報編製108年度CSR報告書。

證交所強調，良善的公司治理是健全資本市場最重要的基礎，也是吸引投資人長期投資的關鍵。證交所未來將持續推動公司治理相關措施，以強化上市公司之競爭力，提升整體資本市場品質。相關公司治理統計數據可至公司治理中心資料庫專區(https://cgc.twse.com.tw/)查詢。