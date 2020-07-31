侯友宜：期勉校長做「實事」的代言人 把校園的大小事當自己的事

新北市109學年度市立高中職暨國民中小學及幼兒園新卸任校( 園)長交接典禮，今(31)日於新北市政府舉行， 共有131位學校校長及1位幼兒園園長出席，其中， 退休校長6名、連任校園長47名、調任校園長69名、 新任校長10名，侯友宜市長也親自獻上誠摯的祝福與鼓勵。

侯友宜市長表示，新北市無懼少子化浪潮，堅持教育在地化及品質， 持續扎根教育提升學生學力、推動技職教育鼓勵學生適性發展， 並且重視雙語學習培育國際人才。 本年度於林口文中一新設校並派任校長，期給孩子最好的教育環境； 另為完善中途教育，豐珠國中小改制為豐珠中學， 期能給予孩子更完善的教育服務。市長亦期勉所有校、園長， 堅持教育初衷，做一個「做實事」的校長， 將校園的大小事當成自己的事，步步為營，與時俱進不斷創新， 結合社區資源發展學校特色；同時鼓勵新任校長們， 經營學校沒有速成的捷徑，要用最謙卑的心向前輩校園長們求教請益 ，傳承教育熱忱，引領學校邁向巔峰。

市長於典禮上也親自致贈退休校長們「平安最好」茶具組， 持壺品茗茶香，祝福退休校長平安樂活的感受快意人生，也請託校長 們，退而不休，持續予新北教育建言，傳承多年的辦學經驗， 引領新北教育創新邁向巔峰。

本年度退休校長代表為服務屆滿38年的劉安訓校長， 甫從麗林國小榮退，於傳承儀式交棒給新任校長代表蔡清寬校長，期 盼新任校長除努力實踐教育專業理念，最重要的是「帶領與傾聽」。 劉校長表示，在其22年的校長職涯中， 曾有一位同仁因原生家庭問題進而身心嚴重受創， 甚至引發親師衝突與自我否定、憂鬱自傷危機， 當時他與行政團隊立即介入並陪伴該師， 也因此挽回可能造成的生命悲劇。他很感謝，「校長」這個角色， 讓他發現一個又一個精彩的生命故事，發揮為人師的最大價值。

教育局表示，今（109）學年度新任、調任、 連任及退休校園長共有132位：包括新任校園長10名（ 含高中1名，國中1名、國小8名）、調任校園長69名（ 含高中3名、國中19名、國小47名）、連任校園長47名（ 含高中5名、國中8名、國小33名、幼兒園1名） 以及退休國小校長6名