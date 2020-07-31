雙北製茶技術競賽出爐 新北精英出征全國賽

「新北市、台北市109年度製茶技術競賽」今( 31)日結果出爐，歷經2天1夜考驗，來自深坑區的選手謝松茂， 從46位高手中脫穎而出，勇奪本次賽會冠軍。除冠軍謝松茂外， 分列前四名坪林區陳鈞傑、石碇區葉承軒、坪林區王盛翔，將於8月 24、25日代表新北市，出征全國賽事，挑戰新北冠軍10連霸榮 耀。

為精進製茶技術同時提升茶產區交流與茶葉品質， 新北市輔導市農會自民國89年起逐年舉辦「新北市、 台北市製茶技術競賽」，由坪林、石碇、三峽、新店、林口、深坑、 平溪、汐止、石門、淡水各茶區推派優秀茶農， 另邀請同為文山包種茶產區的台北南港、木柵等區共同參與， 切磋製茶技術。本年度賽會共有46位來自雙北的優秀茶師參加， 新北市將依據競賽獲獎序位， 推派代表參加行政院農業委員會茶業改良場於8月24、25日主辦 的「全國部分發酵茶製茶技術競賽」。

製茶競賽考驗選手的臨場應變能力，由大會統一提供原料、設備， 在同一場域進行2天1夜競技，參賽者從拿到茶菁開始， 需獨自完成萎凋、炒菁、揉捻、乾燥、挑梗等作業， 並在時限內交出成茶，最後由改良場評審師品評排序。本年度「 雙北製茶王」謝松茂是深坑區茶農，他笑說， 過去製茶已習慣用自家的設備，面對不習慣環境，還是有點緊張， 但隨著比賽進行，心情也逐漸穩定下來， 最後很幸運能擊敗各路好手抱走冠軍代表參加全國賽事， 今年背負著替新北保住10連霸的期待真的很有壓力， 但也希望能把好運延續到全國賽，將冠軍再次留在新北市。

農業局表示，新北市為文山包種茶的發源地，產區內高手眾多， 能代表新北市參與全國賽事的選手，都是通過層層關卡， 一路從區級、市級競賽獲勝，才取得代表新北市的資格， 進軍全國賽。新北市自民國100年起已連續9年獲得包種茶製茶技 術冠軍，顯示新北製茶是「正港的真功夫」， 本年度也對新北市茶農有信心、爭取10連霸。 好茶也需要民眾用行動支持，購買「新北好茶」 絕對是安全與品質的最高保證，購買茶品可洽各茶產區農會。