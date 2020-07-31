台南大員皇冠假日酒店慶父親節 「我的老爸腕力王」 PK挑戰賽

再過一周就是父親節了，相信許多子女們還在煩惱怎麼陪爸爸度過。對一個傳統爸爸來說，能與家人吃上一頓飯，或許就是最佳正解，但如何真正討老爸歡心呢？台南大員皇冠假日酒店幫您貼心安排好，只要在2020/8/8-8/9期間到酒店內任一餐廳用餐，只要是爸爸身分就能參加腕力比賽，除了最佳腕力王有豐富獎品之外，參加者也同樣享有好禮，邀請爸爸們一起享用美食之餘，也能捲起袖子比比腕力，趣味歡樂一下。

迎接父親節的到來，台南大員皇冠假日酒店顛覆傳統慶祝的思維模式，將於元素、煉瓦、彩豐樓三間餐廳舉辦「我的老爸腕力王！ PK挑戰賽」活動，於2020年8/8-8/9, 13:08、14:08、19:08、20:08四個時段3間餐廳同步進行，邀請用餐的老爸們加入腕力比賽的活動。凡在元素餐廳參加者可獲贈紅酒1杯，各場次最佳腕力王可獲得獲得4吋蛋糕1個；在煉瓦參加者可獲贈牛肉可樂餅1個，各場次最佳腕力王可獲得酥炸生蠔5顆，給老爸進補一下；在彩豐樓參加者可獲贈大漠風沙豚腱棒4支，各場次最佳腕力王可獲得海尼根6瓶，為老爸舉杯慶祝一番。透過趣味活動，增加父親節用餐的樂趣，與相互較勁的熱鬧感，顛覆了父親節慶祝的送禮的方式，讓老爸開心過節。為了維持用餐品質，請事先訂位。訂位專線06-3911899轉各餐廳。