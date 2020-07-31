新北擴大急難紓困共受理10萬635件 核定11億4,902萬5千元 全國第一

新北市辦理中央擴大急難紓困，共計受理10萬635件，核定金額為11億4,902萬5,000元，核定比例高達99.99%，無論受理件數、核定金額等，都創下全國第一。新北市政府社會局長張錦麗31日中午，利用社政主管會報後，以簡單便餐感謝全市29區的社會課主管，感謝這幾個月來基層同仁的辛勞。

張錦麗表示，中央擴大急難紓困從5月6日正式上路，各區公所每天幾乎都擠滿了申請的民眾，有的公所啟用活動中心紓解，有的公所另外搭帳篷以供民眾填寫資料或詢問，這當中最辛苦的便是社會（社文）課長，要帶領同仁，又要應付各項疑難雜症。

其中板橋社會課長田曉齡和三重社會課長謝義彥是上電視媒體受訪最多的2位，蘆洲社會課長吳麗颯和新莊社會課長邱素蘭2人則是因壓力過大，身體分別暴瘦8公斤和7公斤，另外中和社會課長范博昇因要準備簡報而徹夜未眠。

為了加速受理和審核、發放紓困金，侯友宜市長親自跑了10幾個公所，並印製標準作業手冊葵花寶典，市府甚至刻了紓困專用章，授權29區長使用，以加速核定作業，侯友宜每到公所，總是向同仁表達謝意，「為了艱苦人，讓你不分晝夜、假日加班，侯友宜向你敬禮！」

救助科長石玉麗表示，新北市在6月底截止申請時，共受理10萬635件，已核定的10萬633件中，通過的有7萬6,508案，不通過的有2萬4,125案，另外2件則是因民眾申覆補件卻尚未補齊資料，因此總核定率幾乎已達百分之百。