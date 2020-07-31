犒賞爸爸 饗樂王朝 父親節優惠打卡贈5折優惠券

父愛重如山，一年一度的父親節即將來臨，台北王朝大酒店自08/01至08/31暖心推出「犒賞爸爸 饗樂王朝」餐飲優惠。玉蘭軒「父親節桌菜三重送」每桌NT$6,888，7月份搶先預訂再享早鳥9折優惠；SUNNY CAFE六或八吋蛋糕一律8折優惠；備受食客大讚的SUNNY BUFFET於08/07~08/09推出午晚餐成人只要NT$800、兒童NT$400快閃優惠，打卡上傳當日與父親的用餐美照再贈午晚餐五折優惠券，可於下次蒞臨享用優惠。

喜愛海鮮的您絕不能錯過SUNNY BUFFET夏季新品，口感與營養兼具的珍稀帝王鮭，勢要滿足食客們的口腹之慾；還有由型男主廚張秋永師傅精心打造的泰式料理專區，色香味俱全，道地的泰式風味讓您一秒置身泰國異域風情中。超值餐飲優惠鼓勵子女們趁此佳節好好犒賞辛勞的爸爸，一起大啖星級美味共度美好父親節。

由玉蘭軒主廚團隊推出的「父親節桌菜三重送」優惠價NT$6,888/桌（六人份）每桌加贈王朝招牌廣式手工蘿蔔糕，並享加購SUNNY CAFE六或八吋蛋糕8折優惠，於7月份完成訂位再享9折早鳥優惠。犒賞爸爸必不可少的澎湃料理「鮑魚佛跳牆」珍選鮑魚融入多種珍貴食材，耗時熬煮料足湯美；主廚推薦的「蒜香蒸大蝦」濃郁蒜香醬汁完美吸附鮮美大草蝦，齒頰留香；微辣滋味搭配甘甜海鮮的「XO醬炒雙貝」寓意雙喜臨門好兆頭；「蟲草燉雞湯」幫爸爸滋補養氣更活力，由名廚掌勺的道道精緻料理絕對是犒賞爸爸不可錯過的好滋味！趕快趁著早鳥優惠期間搶先預訂吧！優惠詳情。服務專線：（02）2719-7199