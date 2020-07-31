打造希望家園 台南市政府關懷訪視外籍生在台灣生活

隨著新南向政策之推動，愈來愈多外籍學生入境求學及工作，臺南市勞工局為落實希望家園理念，於108年初啟動「新南向關懷訪視」服務，以保障外籍生的相關權益。日前由勞工局王長鑫基帶領同仁偕同嘉南藥理大學代表前往洲晟實業股份有限公司，訪視於該公司工讀之嘉南藥理大學新南向產學合作國際專班22名印尼籍學生，關懷其求學及工作情形。

洲晟實業股份有限公司陳董事長素秋對於勞工局主動訪視關懷服務表達感謝之意，這批在該公司工讀的外籍學生多達22名，工作態度認真表現優異，公司對他們也視如己出的照顧，相關交通接送及餐食都由公司免費提供。

嘉南藥理大學張副校長翊峰表示感謝公司對外籍學生的照顧，也感謝勞工局扮演起學校、學生及企業間溝通的橋梁，訪視的過程中也提醒彼此應該注意的相關法令，讓他們在照顧這群新南向的外籍學生時能有政府相關單位的協助，更能正確的依據相關法令規定辦理，使外籍學生能完整的受到法令之保障。

王局長表示，因應新南向政策外籍學生人數的攀升，「假實習、真奴工」等負面新聞頻傳，故結合內政部移民署啟動「新南向訪視關懷服務」，至學校、外籍生實習打工之企業，進行法令宣導等訪視關懷服務，同時擔任外籍生、學校、企業三方溝通之橋梁，了解其需求並予以提供服務，避免因溝通不良或不諳法令而觸法。

服務面向包含入境關懷訪視、相關法令宣導、工讀企業走訪、校方宣導座談、協處學生困境等，全方位照顧外籍生的作為，為全國之創舉，也獲得各方一致讚賞。 （新聞轉載自新住民全球新聞網）