嘉義市推嬰幼兒閱讀 台灣新住民響應與孩子共讀學中文覽世界

嘉義市Bookstart0-5歲嬰幼兒閱讀起步走活動於8月1日正式開跑。嘉義市長黃敏惠30日到嘉義市文化局圖書館兒童閱覽室發給愛閱讀的貝萊登幼兒園小朋友們圖書，她表示，閱讀起步走今年邁入第12年，市府提供閱讀袋給0-5歲的孩子們，讓孩子出生後，父母就可以開始教他們怎麼閱讀，並特別邀請到日籍新住民中辻小緒里及菲律賓籍羅戴娜小姐，她們跟著孩子一起藉著閱讀學中文，雖然她們有不同的文化背景，但是藉著從小開始閱讀，讓每個孩子都能得到最好的教育，能發揮他們的長才，去探索世界。

中辻小緒里與先生結識於日本，爾後遠從日本嫁至嘉義，目前有一個1歲多的小朋友，現場帶著在家與兒子共讀的書籍，分享著他們的閱讀時光，再次印證了閱讀無國界，亦可跨越年紀、族群、信仰的藩籬，走入在這座城市的每位市民日常生活中。

羅戴娜有一個幼稚園中班的孩子，平常會買書給她一起閱讀，也會一起到圖書館一起學習中文，並且會教她讀英文圖書；在家會找時間共讀，並且少讓她看電視，她表示，父母要跟孩子們一起閱讀，他們會學習的更好、更快。

嘉義市圖書館表示，12年來持續推動嬰幼兒閱讀起步走活動，讓小小孩透過閱讀故事受到啟發、涵養性靈。本市也自104年起開始跨部門合作，將閱讀禮袋送到戶政事務所，讓在本市新生兒至戶政辦理出生登記時，也能一併辦理幼兒借書證及領取閱讀禮袋。

109年開始，更是將閱讀觸角延伸至本市6家醫療院所，在這6家醫療院所出生寶寶之父母任一方設籍嘉義市即可領取閱讀禮袋，讓閱讀運動除了在文教機構開展亦可在醫療院所被響應。（新聞轉載自新住民全球新聞網）