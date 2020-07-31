台灣男子網貼跨國媒合美女照不知已觸法 遭移民署開罰10萬元

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）移民署高雄市專勤隊近期網路巡邏發現，有名林姓男子在臉書婚友社團內張貼許多年輕貌美的越南女子圖片，並註明女子年紀及婚姻狀況等資訊，供社團成員挑選適合對象認識進而促成良緣。

但該名男子不知這個舉動，已違反我國移民法明定跨國(境)婚姻媒合不得刊登廣告之規定，因而遭到移民署裁處罰鍰新臺幣10萬元。

經高雄市專勤隊通知到案調查後，林男坦承有張貼不法婚姻媒合廣告的行為，他說自己因為在越南工作10多年，說得一口流利越南語，平時因為工作關係需要開發客戶，認識了許多年輕貌美的越南單身女子，身邊不乏美女同事及客戶，因此熱心在群組內張貼美女照片，希望臺灣的單身男子能遇到適合的對象，促成良緣。

林男表示並不知道這是違法行為，沒想到自己的「熱心」介紹，慘遭違法「開罰」。

林姓男子遭到調查後，還在臉書社團中呼籲其他成員們別和他一樣，因為PO美女照介紹未婚朋友供大家認識，涉及非法跨國(境)婚姻媒合之行為，經調查屬實，將被開罰！另外，他也後悔的表示，從今以後不敢再分享越南美女照片了！

高雄市專勤隊隊長趙志成提醒民眾，切勿輕易相信異國婚姻的網路廣告，同時呼籲提供婚媒服務者，切勿以身試法，一旦查獲刊登不法婚媒廣告，最高可處新臺幣50萬元罰鍰。