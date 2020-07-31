【SOGO案收賄疑雲】台灣檢調大動作搜索多名立委辦公室 查扣約920萬現金

立法委員陳超明（上排左起）、趙正宇、廖國棟、蘇震清（下排左起）與前立委陳唐山、徐永明等人疑涉收賄，台北地檢署31日指揮調查局等單位兵分多路... 立法委員陳超明（上排左起）、趙正宇、廖國棟、蘇震清（下排左起）與前立委陳唐山、徐永明等人疑涉收賄，台北地檢署31日指揮調查局等單位兵分多路搜索。（中央社資照）

更新時間: 2020-07-31 15:51

首次發稿: 2020-07-31 15:18

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）檢調獲報立委集體收賄介入SOGO經營權之爭，北檢今天(7/31) 搜索約談前太流公司董座李恆隆，及國民黨立委陳超明、廖國棟、無黨籍趙正宇、民進黨蘇震清、前立委陳唐山、徐永明等人。

立法院長游錫堃辦公室表示，早上檢調依據刑事訴訟法第149條通知立法院後，院方派人陪同檢調依法配合搜索，基於偵查不公開，立法院對詳細案情並無所悉。

據了解，檢調上午約8時通知立法院進行搜索，引發媒體關注；檢調人員最後離開的是蘇震清辦公室，時間約12時18分，但媒體追問搜索進度時並未多作回應。

記者欲聯繫相關遭搜索的立委辦公室，但陳超明辦公室人員不願多做表示，至於廖國棟辦公室、趙正宇辦公室則鎖上大門，蘇震清辦公室在檢調人員離開後也已上鎖。

SOGO多年前爆發經營權爭議，最高行政法院於民國102年間判決確定，恢復太流公司40億元增資登記，等同確認遠東集團為SOGO最大股東，握有實質經營權。

檢調獲報，立委李恆隆自102年起涉嫌行賄陳超明等人，施壓經濟部官員修正公司法第9條規定，並於公司法修正後，施壓經濟部回復原本資本額1000萬元及太流公司負責人為李恆隆的狀態。

另外，立委趙正宇也被控收受業者賄賂，施壓營建署處理國家公園區的土地問題。

台北地檢署今天指揮多個調查單位，兵分多路前往立法院研究室以及多縣市進行搜索行動，扣得數百萬元，並約談李恆隆、陳超明、趙正宇、廖國棟、蘇震清、陳唐山、徐永明及多名立委辦公室主任及助理說明。

中央社報導，台北地檢署今上午指揮法務部調查局北部地區機動工作站，持搜索票進入國民黨立委陳超明的苗栗縣竹南鎮戶籍地，並搜查陳超明服務處，再帶回陳超明偵訊。

多名調查局幹員約上午6時45分持搜索票進入陳超明位在竹南的戶籍地，目前為陳超明兒子居住，陳超明是接到通知才到場了解狀況。

陳超明服務處顧問何文德證實，北機站多名幹員上午到陳超明戶籍地，接著又帶陳超明前往地方服務處，但不清楚對方來意，接近中午時陳超明已被帶回北機站。

31日下午台北地檢署發布新聞稿指出:

台北地檢署偵辦立法委員等人涉嫌違反貪污治罪條例等罪嫌案件，茲說明偵處情形如下：

因某投資股份有限公司股權爭議案件，業經判決確定， 疑有立委等人涉嫌不法介入；另有某公司土地之使用分區管制亦疑有立委等人涉嫌不法涉入變更。

本署偵辦上開案件， 於今(31)日由主任檢察官7人率同檢察官27人，指揮法務部調查局北部、南部、東部地區機動工作站、臺北市調查處、 新北市調查處、桃園市調查處及基隆市、宜蘭縣、新竹市、 新竹縣等調查站之調查官及本署檢察事務官共 230 餘人，持臺灣臺北地方法院核發之搜索票至立法委員研究室及位於基隆市、臺北市、新北市、桃園市、苗栗縣、高雄市、屏東縣、臺東縣等地之相關涉案人住處及辦公處所共65處執行搜索，並在涉案人住處扣得疑似賄款之現金新臺幣約九百二 十萬餘元，隨後即傳喚相關之涉嫌人及證人共63人進行偵訊，釐清相關案情。