全球圍堵下無奈之舉 習近平拋「經濟內循環」企圖解自身危機

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國國家領導人習近平日前在座談時表示「中國必須要集中力量辦好自己的事，發揮中國國內市場規模優勢，形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環的新發展格局」，這一席話被外界解讀為中國官媒等，開始為「中國內循環經濟」造勢。

《大紀元》報導，在美、中關係急降冰點之際，習近平一番「經濟內循環」言論顯得相當無奈。

中國國家副總理劉鶴就曾在論壇中提出，「中國面臨經濟下行壓力，一個以國內循環為主、國際國內互促的雙循環格局正在形成」，被外界認為是中共因疫情及貿易戰遭全球抵制後，即將進入「新鎖國時代」的前哨。

美國南卡大學艾肯商學院講座講授謝田表示，經濟內循環就是變相「鎖國」，不與外界互動，自力更生。但是你就無法從國外獲得技術及外匯。這也是中國目前面臨的一大困境。

謝田表示，中國在研發部分很弱，畢竟都靠抄襲跟偷竊，這也間接制約中國工業、經濟的發展。

美國「信息與戰略研究所」經濟學者李恆青表示，雖然「內循環經濟」可以在不依靠他國情況下，自立更生，但是中國人民的收入普遍不高也是事實。想讓人民把錢掏出來花，誘因是關鍵。

李恆青說，中國總理李克強曾公開說過，中國有6億人月收入不到1000塊人民，與中國國家統計局公佈的「中國人均收入達到3萬人民幣」相差甚遠，加上中國貧富差距太大，真正有能力消費的人並沒有中國政府設想的多。

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