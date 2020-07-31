台灣設計展總長2公里串連新竹　3大場域、25位設計師多元視角探索科技大城

2020台灣設計由經濟部及新竹縣府合辦，經濟部長王美花(右)及新竹市長林智堅皆出席今(31)日記者會與「設計力 請你幫幫忙」宣傳巴士合影(... 2020台灣設計由經濟部及新竹縣府合辦，經濟部長王美花(右)及新竹市長林智堅皆出席今(31)日記者會與「設計力 請你幫幫忙」宣傳巴士合影(圖/台灣英文新聞)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)2020台灣設計展串連新竹公園、轉運站及舊城區總長兩公里，集結超過25位台灣設計師於新竹刮起一陣設計炫風，結合在地引以為傲的科技產業及美食文化，活動至白天到夜晚適合親子共遊，將於10月登場。

2020台灣設計展以「Check in新竹－人來風」為題，由2019台灣文博會總策展人劉真蓉規劃，展區串連新竹公園、轉運站和護城河舊城區3大場域，以一條2公里的步行路徑連結，多元活動一路從早上到晚間八點，其中，室內展覽從三大主題出發，分別為「科技產業」、「循環經濟」及「生活產業」，室外的活動則為市集、裝置藝術及表演等，精彩可期！

展覽囊括科技產業、循環設計、生活產業等議題，在「科技產業」方面，新竹是台灣高科技重鎮，半導體、光電、LED等產業都扮演舉足輕重的角色，展覽藉科技產品微小化，呈現生活的大改變；在「循環經濟」方面，新竹得天獨厚擁有矽砂、石灰等原料，在日治時代已發展玻璃工業，展覽將藉由玻璃裝置、資源回收利用技術，傳達給消費者及製造者永續循環的理念；「生活產業」方面，新竹有多家百年老店創新再生，新竹人有自己的生活品味，故藉由展覽，呈現新竹好吃、好玩等不同的風貌。



科技產業相關展品(圖/台灣英文新聞)

劉真蓉表示，今年設計展將走出室內到城市，這兩公里的路線可見新竹所有風貌，特別重新規劃老城區，以數位科技方式結合老城文化，並將行動載具發揮到最大功用，不僅可以跟展覽互動，也規劃線上地圖等供觀光客使用。

劉真蓉說明，科技相對讓人難理解但會在室內場館多做說明，然而展覽想讓大家探索城市，有種想去尋找的感覺，因此邀請到設計師發明「新竹獸」概念，把所有的建築場館都變成它的身體，所以它可能只有腳或尾巴，有實體也有AR方式呈現在各角落，藉此帶領大家改變視角穿越城市。

劉真蓉透露，今年亮點著重在科技互動，其中有兩主題館將說明其運用，也針對年紀較小的族群並讓各年齡層瞭解；此外，展覽也帶入老城市文化，和鴻梅文創合作重新規劃4至5個老空間，從食衣住行育樂方面切入注入新的生命力，即使展覽結束後該空間也將持續運作打造永續經營。

另外，呼應新竹市政府的親子政策，由黑生起司與高得企業合作研發磁性積木「動物方塊」、鑫林玻璃開發的「河馬樂樂夢舞台」水晶球；響應國際SDGs推動永續與循環設計，元太科技研發互動顯示技術模組、合勤科技的「100%電子廢棄回收塑膠路由器」、春池玻璃與無氏設計結合春水堂共同打造夢幻「春玻珍珠杯」等，都將參與展覽。

「2020台灣設計展」

展期：109年10月1日(四)至10月11日(日)

地點：新竹公園、轉運站和護城河舊城區



主視覺由卵形設計工作室設計師葉忠宜操刀(來源/Youtube)



春池玻璃與無氏設計結合春水堂共同打造夢幻「春玻珍珠杯」(圖/台灣英文新聞)