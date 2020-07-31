台灣高雄市議長補選勝出　國民黨曾麗燕：責任承擔的開始

前高雄市議會議長許崑源6月墜樓身亡，高雄市議會7月31日補選議長，代表國民黨參選的高雄市議員曾麗燕（圖）順利勝出，並宣誓就職。中央社 前高雄市議會議長許崑源6月墜樓身亡，高雄市議會7月31日補選議長，代表國民黨參選的高雄市議員曾麗燕（圖）順利勝出，並宣誓就職。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）高雄市議長許崑源意外身亡，議會今天（7/31) 舉行議長補選及就職等事宜，國民黨提名4連霸女議員曾麗燕以獲35票當選，她隨後發表就職談話表示，這是責任承擔的開始，會善盡職責。

曾麗燕隨後由高雄地方法院行政庭長楊國祥監誓就職，出任本屆剩餘2年多的任期。曾麗燕民國42年2月20日生，有4屆市議員資歷，具有高雄應用科技大學觀光暨餐旅管理研究所碩士學歷，先生是前立委林宏宗。

曾麗燕宣誓就職後指出，這次勝選象徵國民黨大團結，上任後當務之急是高雄市長補選，將帶同黨議員全力投入輔選行列。

高雄市議長補選今天由曾麗燕對決民進黨提名的張勝富。投票於上午10時登場，議會全部65席出席進行第一輪投票。

補選投票上午10時50分結束，曾麗燕順利在第一輪投票以35票勝出張勝富的27票，時代力量議員林于凱則獲同黨議員黃捷支持，獲2票，另有一票為無效票。值得關注的是無黨團結聯盟4票（含親民黨兼民眾黨徵召市長參選人吳益政）都投給曾麗燕。

其中，市議員蔡金晏事後解釋自己的無效票，是「不知什麼原因選票中間被勾破一個大洞」，還是有投給曾麗燕，也尊重可能面臨黨紀處分。

藍綠陣營都祭出甲級動員令，部分議員投票後技術性「亮票」。曾麗燕與張勝富於投票前先禮後兵，先在議事廳握手致意，2人也向同黨議員致意「固票」，會場角力不斷。

這場被視為國民黨主席保衛戰的議長選舉，國民黨秘書長李乾龍一早坐鎮國民黨團督軍，與曾麗燕都表示對選情深具信心。

高雄市議會有66席議員，扣除許崑源剩65席。民進黨團含台聯有加入黨團運作共有26人，張勝富開票結果獲27票，新增的一票是無黨籍的范織欽相挺。

高雄議長補選之後，加上8月15日的市長補選，府會都會有一番新氣象及新人作風；新市長對上女性議長會擦出什麼樣的火花，如果是民進黨或是民眾黨當選市長，面臨「朝小野大」的局面，如何維持良好的府會關係是新市長的課題。

目前國民黨團含1無黨籍議員共32人、民進黨團含台聯有26人、時代力量2人、無黨團結聯盟（含親民黨跨民眾黨吳益政）4人、無黨籍1人。

曾麗燕宣誓就職後表示，她事前就說國民黨這次會大團結，上任後當務之急是高雄市長補選，將帶38個行政區的國民黨市議員努力輔選。

針對同黨市議員蔡金晏投票被判為無效票，曾麗燕說，蔡金晏有跟她道歉，並向她解釋，因為選票太長了而不小心勾破。

至於是否會幫蔡金晏緩頰不以黨紀處分，曾麗燕指出，這方面她不清楚，沒有相關訊息。

對於是否會向已故高雄市議長許崑源報告她勝選，曾麗燕表示，她會這樣做，她先前曾與許崑源的遺孀林絲娛去上香，現在還來不及向林絲娛報告這個好消息，不過國民黨主席江啟臣剛剛已打電話來向她道賀。

南下督軍的國民黨秘書長李乾龍指出，他們一直相信國民黨是團結的，勝選是一個責任的開始，接著馬上面臨8月15日市長補選，這才是真正重頭戲，現在議長補選底定，將全力衝刺市長選舉，相信保下議長寶座後，對市長選情會更有幫助。

對於蔡金晏投票被判為無效票，李乾龍表示，蔡金晏有主動向他自首，解釋是因選票太長而不小心勾破，未來會請國民黨高雄市黨部研議黨紀處分，按照程序報請黨紀委員會決定；至於是否從寬，團結最重要。

李乾龍指出，江啟臣已經知道勝選結果，也知道國民黨得到多數支持，除了黨內團結選票，還獲得其他無黨籍市議員支持，江啟臣很高興，從大家一開始對選情有意見，到最後整合成功，是他們最高興的事情。

曾麗燕當選後，民進黨市議會黨團也恭賀曾麗燕當選議長，期許她讓每名議員都能充分行使議員質詢監督職權，讓高市議會恢復光榮傳統。

民進黨團也期許曾麗燕未來能夠以議會大家長的高度，發揮調和鼎鼐、維持議事順利進行，讓每名議員都能充分行使議員質詢監督市政的職權，讓高雄市議會重新恢復光榮的傳統。

黨團總召韓賜村表示，民進黨黨團充分展現團結一致的戰鬥意志，推派的議長參選人張勝富獲得27票，黨團成員除了黨籍25名議員及台聯議員吳銘賜共26票全數開出外，並獲得無黨籍議員范織欽情義相挺的一票，黨團特別對吳銘賜、范織欽表達感謝之意。