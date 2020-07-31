悼念李登輝！台灣31日中午12時起「各機關降半旗三天」、緬懷追思會場設於台北賓館

前總統李登輝30日辭世，享耆壽98歲。總統府決定31日 中午12時起各機關降半旗3日。圖為警察局降半旗。 中央社記者鄭傑文攝 109年7月... 前總統李登輝30日辭世，享耆壽98歲。總統府決定31日 中午12時起各機關降半旗3日。圖為警察局降半旗。 中央社記者鄭傑文攝 109年7月31日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）內政部今（31）日表示，為悼念李登輝前總統30日逝世，蔡英文總統宣布自31日中午12時起，各級政府機關、學校下半旗三日。

31日中午，總統府發言人黃重諺也召開記者會說明李前總統的治喪事宜，在台北賓館設置已故李前總統的緬懷追思會場，會場目前在進行各項佈置，未來開放時間預計為上午10點至下午5點，但家屬表示懇辭花圈花籃及各機關動員來追思。至於防疫考量限制的進場人數，會在後續做補充說明。

31日上午，美國在台協會（AIT）對前總統李登輝辭世也表達深切哀悼，稱李是「民主改革先行者，也是美國的夥伴和摯友」。AIT內湖辦公室31日上午也降半旗，表示哀悼之意。

AIT 31日的臉書貼文盛讚李前總統，在其任內奠定了美台夥伴關係基石，讓印太地區及全世界皆獲益甚多。而已故李前總統作為美國愛荷華州立大學和康乃爾大學的校友，也體現了強健的美台人民情誼。「李前總統成功帶領台灣轉型成民主與自由的燈塔，並鞏固美台雙邊友誼，他的貢獻將持續深深影響未來數個世代。」

英國及加拿大駐台辦事處31日也分別在官方臉書上對於李登輝前總統的逝世表示哀悼，並感念他在台灣民主發展上的成就。藏人行政中央司政洛桑森格（Lobsang Sangay）31日在推特上表示，對於李登輝的逝世表示哀悼，並指出李登輝是第一位邀請達賴喇嘛訪問台灣的總統。

根據台灣內政部主管「國旗下半旗實施辦法」，對國家有特殊勳勞或偉大貢獻者、對世界和平或人類進步有偉大貢獻者或現任友邦元首，逝世時經總統決定後得下半旗。