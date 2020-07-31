李登輝曾批「共產主義」騙人 直言習近平集權是想回到毛澤東時代

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）前總統李登輝昨（31）日晚間7點24分病逝台北榮總，享耆壽98歲。李前總統2014年接受外媒《BBC中文網》專訪，許多想法就算現在看來都相當超前，此外，李登輝也罕見評論習近平，他說「從習近平上任以來，以反貪污等名義撤換官員，並徹底掌握權力，就是想回到毛澤東時代」。

《BBC中文網》2014年的專訪中，前總統李登輝曾評論「共產主義」是掌權者編出來欺騙老百姓的藉口，而中國目前最大的問題，就是「人們沒有自由或民主，連宗教自由都沒有。」

有網友提問，習近平是否會成為中國的「蔣經國」，為中國帶來民主？

李前總統給予否定答案，並直言「習近平沒有這個基礎」。

李登輝解釋，當初的蔣經國由於自身經歷，對共產主義有深刻認識，而中國貧富差距懸殊，地方投資泡沫嚴重，百分之0.1的人擁著全國4成1財富，內部問題極大。

習近平上任以來，藉著反貪，拉下一堆人，鞏固自身的權利。而中國雖然貪污嚴重，但這是司法系統的工作，不該由領導人出面控制。習近平的種種舉動及思想，就是想重返毛澤東時代，控制一切。

李前總統也擔心台灣在貿易上過度依靠中國，尤其在簽訂ECFA（兩岸經濟合作框架協議）後，中國與台灣的關係變成「大魚吃小魚」的情況，也會造成台灣內部貧富差距擴大，導致社會動亂。

《大紀元》報導，習近平2018年推動中國修憲，讓他成為「終身主席」，當時前總統李登輝就評論，習近平手上擁有絕對權力時，習自己不曉得會做出什麼事情。中國對台灣的統戰方式，也包括栽培統派人士及培植黑道團體等。這種情況下，推動台灣加入聯合國至關重要。