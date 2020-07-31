賴清德致敬李登輝前總統：哲人已遠典範長存「民主先生，感謝您」

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）李登輝前總統30日晚間以高齡98歲病逝於台北榮總，總統府、國內政要紛紛在第一時間悼念、緬懷「台灣民主先生」的貢獻，而其中副總統賴清德的臉書貼文，不只充滿對李前總統的溫暖感謝，更是他對李登輝在台灣民主化發展道路上重大貢獻的第一手觀察。

賴清德貼文中提到，李前總統推動總統直選，並成為台灣第一位民選總統，「主政十二年間排除重重障礙，開啟寧靜革命，以和平的方式，帶領台灣走過民主化最關鍵的時刻。從修憲、終結萬年國會到推動總統直選，奠定了台灣成為民主國家的重要基石。」

更重要的，在民選任期結束，李登輝亳不戀棧權位，賴清德說，李將政權和平移轉，開啟了台灣政黨輪替的民主新頁。「他睿智地帶領台灣度過驚濤駭浪的民主化過程，讓台灣蛻變成為一個現代的民主國家。

」而擁有精準政治判斷力的李前總統，賴形容，得以李在面對1996年台海飛彈危機時，臨危不亂的決策風格，穩住民心，維持區域安全。

賴清德說，李前總總卸任後，仍心繫台灣前途，兩人更曾在台南餐館裡，脫下西裝，暢談國家未來，他曾提及要不斷地深化台灣政治改革，不僅僅是司法改革、年金改革、轉型正義的落實，他也特別提到憲政改革中18歲公民權等問題。

賴清德還提到他和李前總統另一層「地緣」關係，李前總統的老家在新北市的三芝，而他的故鄉就在三芝隔壁的萬里，李前總統除了是民主巨人，同時也像一位鄰家的溫暖長者向他諄諄教導，多次見面也不斷給他許多勉勵，不吝分享人生哲學，及為政之道，就是謙虛、冷靜和忍耐，而權力越大越要保有崇高的道德和堅定的信仰，他的期許和鼓勵，賴清德表示都銘記在心。賴感嘆，如今隨著李前總統與世長辭，「哲人已遠」，但「典範長存」。