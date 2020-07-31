讚揚「台灣民主燈塔」　美國務院、日本政要、友邦齊悼李登輝

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）李登輝前總統30日晚間與世長辭，病逝消息登上國際各大媒體，除了國內政要相繼悼念、緬懷李登輝在台灣民主化過程中的重要貢獻，美日政要及友邦也紛紛讚揚李登輝在台灣民主化道路上的成就並表達哀悼之意。

美國國務院以國務卿龐佩奧之名，發出正式聲明表示哀悼，讚揚這位台灣首屆民眾直選總統終結集權統治、為台灣帶來經濟繁榮、改革開放、奠基民主法治發展。聲明指李登輝12年執政時期推動多項大膽改革，在台灣民主轉型扮演關鍵角色，讓台灣成為國際社會今日所見的「民主燈塔」，也不斷維繫台美之間堅實的友誼。

前總統李登輝的逝世，日本NHK新聞第一時間發布消息，標題稱「為台灣民主化盡力，李登輝前總統死去」。報導中指李登輝力推總統直選，使台灣民主化成為可能。報導也提到李登輝與日本的密切友好關係，卸任後也積極推動台日文化交流。

日本政要如東京都知事小池百合子、岸信夫等人，都在臉書貼文中表示哀悼和感謝之意，岸信夫更稱李前總統是「台灣民主之父」、「亞洲偉大的哲人」，李的辭世令他難過。日本首相安倍晉三也在31日表示哀悼之意，推崇李前總統對於日台親善關係有著巨大的貢獻。

中國時報訪問日本李登輝之友會事務局局長柚原正敬，他對於李逝世消息感到遺憾，他表示李登輝學校設立至今已16年，之後的李登輝之友會會員有1500人左右，很多都是李登輝先生的忠實粉絲。」柚原也感嘆因為疫情關係，可能無法赴台悼念，但可能之後會在日本舉行追悼會。日本網友更提到，李前總統與明治天皇為同日辭世，雖然相隔108年，這個巧合卻也令日本網友感受到他的非凡。

在李前總統30日晚間逝世的第一時間，我國友邦政要也紛紛表示哀悼之意，包括宏都拉斯、貝里斯、海地、聖克里斯多福、及索馬利蘭等。

至於中國政府還沒有對外回應，官媒新華社僅發布李登輝辭世快訊，官媒環球時報則以長文抨擊他是中華民族的罪人。