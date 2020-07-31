希利歐斯(Helios)是希臘神話中的太陽神，他每天駕著一輛駟馬黃金戰車由東方啟程，橫過天際抵達西方，完成一天的工作。這部戰車飛馳時不斷發出耀眼的金光和灼人的熱氣；而拉車的四匹馬－－分別叫做「火爆」、「翻天」、「熾焰」、和「烈火」－－奔跑時，鼻孔都不斷呼出可怕的火焰。

跟其他的希臘神祇一樣，希利歐斯有一大堆老婆，生了一大堆子女。由於他每天都要按時駕駛戰車繞天空一周，因此很少有時間跟子女們見面。有一天，他的一個兒子費爾頓(Phaethon)找到他，他在高興之餘，就起誓答應費爾頓提出的任何要求。於是費爾頓要求駕駛那部駟馬黃金戰車，只要一次就好。希利歐斯聽了之後非常為難；他告訴兒子，這部戰車很難駕駛，即使眾神之神宙斯(Zeus)也不敢輕易嘗試。

拗不過費爾頓一再要求，希利歐斯只好勉強答應。費爾頓一上戰車，拉車的四匹馬感覺有異，立即狂奔亂竄。費爾頓根本無法駕馭牠們，任由牠們在天空中橫衝直撞，不但將天上所有星座撞得面目全非，而且戰車的強大熱氣將地面上的萬物烘成一片焦黑，連生活在非洲衣索匹亞(Ethiopia)的人也都被烤成黑人！

宙斯聽到天地一片哀嚎聲，馬上跑過來看個究竟。當他發現整個場面已經失控時，只好射出手中的一道閃電將費爾頓擊斃，結束了這場「小孩玩大車」的鬧劇。

目前聯合國衛生組織(WHO)的秘書長譚德塞是衣索匹亞人，根據上述的希臘神話故事，如果他對自己的膚色有任何意見，照理應該找希利歐斯和費爾頓這對父子算帳才對。但是在今年(2020年)的3月，譚德塞卻發表了一段談話，指稱台灣有人用「black」和「negro」兩個字來歧視他【註】。其實他的這段談話內容完全是出於他個人的臆測，充其量只是他個人的情緒發洩，沒有任何實際意義。

首先，他指控說台灣「有人」在歧視他，但又說不出這個「有人」是誰。其次，在英語裡，「black」(黑人)是個中性的字眼，就像「white」(白人)這個字一樣，沒有任何褒貶的涵義。而「negro」(黑人)是西班牙語，相當於英語的「black」，本來也是個中性的字眼；雖然在某些地區(例如美國)它確實帶有歧視的味道，但是在台灣的主流意識裡，「negro」跟「black」一樣都是中性的字眼。所以說，譚德塞對台灣的攻擊完全是無的放矢，除了暴露他平庸的英文程度之外，沒有其他任何實際意義。

費爾頓「小孩玩大車」的鬧劇雖然只是個神話故事，但在現實世界裡卻也經常發生。比如說，在前年(2018年)高雄出現了一位所謂的「庶民市長」；當初他給市民們的承諾是「打造高雄全台首富」，但他上任不久，市民們赫然發現他不但對高雄市的了解極為有限，而且對市政建設的未來願景也都形同畫餅，距離兌現「打造高雄全台首富」的承諾遙遙無期，因此在今年(2020年) 6月6日被高雄市民以接近94萬票的高票數罷免下台。

許多電視上的名嘴在討論他被罷免的這件事時，都說主要是因為他「吃碗內看碗外」；也就是說，他才當市長沒幾個月就跳去選總統。其實高雄市民真正的感受是，他根本沒有能力當市長－－他當高雄市長是不折不扣的「小孩玩大車」。不過他比費爾頓幸運，沒有被宙斯用手中的閃電擊斃，而只是被高雄市民用手中的選票罷免罷了。

高雄市長的補選投票將於8月15日舉行。令人驚奇的是，在三位候選人當中，竟然有一位跟剛被罷免的「庶民市長」相似性超高，不但對高雄市的了解同樣極為有限，甚至提不出市政建設的未來願景。高雄市會不會再度出現一位「小孩玩大車」的市長，8月15日的投票結果出爐就知道了。

【註】請看實況錄影：